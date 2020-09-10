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新北便民共榮交流座談會　侯友宜：簡政便民、產官雙贏

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▲新北便民共榮交流座談會 侯友宜：簡政便民、產官雙贏。（圖／新北市政風處提供）

▲新北便民共榮交流座談會，侯友宜：簡政便民、產官雙贏。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府政風處及經濟發展局10日下午共同舉辦「新北便民共榮雙贏交流座談會」，邀請中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、法務部廉政署署長鄭銘謙及臺灣新北地方檢察署檢察長王文德等貴賓，與新北市工商企業、市府同仁，一同進行公、私部門之間的交流對談，讓大家瞭解圖利與便民的界線，精進行政措施，同時持續推廣、宣導市府便民措施，促進產業繁榮發展。

侯友宜表示，感謝工商業界投資新北，上任以來重視及推行三大政策「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」，尤其是「簡政便民」，希望我們市府同仁，能勇於任事，除法律不允許外，落實「利民」、「便民」及「愛民」的新三民主義，以興利的角度為民著想，有魄力的積極為民服務。

▲新北便民共榮交流座談會 侯友宜：簡政便民、產官雙贏。（圖／新北市政風處提供）

▲新北便民共榮雙贏交流座談會。

法務部廉政署署長鄭銘謙表示，為增進公務員對圖利罪相關法令的認識，廉政署持續推動專案宣導，避免公務員因為不瞭解法律規定而保守行政。今年特別偕同縣市政府辦理圖利與便民系列座談會，相信透過公私部門持續對話，就能逐步釐清圖利與便民的迷思，進而提升行政效能，促成產官雙贏局面。

臺灣新北地方檢察署王文德檢察長則肯定新北市推動市政的努力，以便民出發嚴守分際，圖利案件起訴率低，相信在侯市長及市府團隊努力下，新北市可以更蓬勃發展。

本次座談會活動獲得公私部門代表熱烈響應，期望藉此蒐集廠商意見回饋及凝聚共識，讓企業瞭解市府的決心，共同促進經濟的發展，未來新北市的招商行動、便民服務也會持續進行，一同打造新北市更好的生活環境。

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▲新北便民共榮交流座談會 侯友宜：簡政便民、產官雙贏。（圖／新北市政風處提供）

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