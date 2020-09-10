他9年前曝屍荒野！警突動念回現場挖地180秒...真相大白

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區萬里加投一處樹林內，2020年2月間民眾發現一堆白骨，經通報金山警分局，雖採DNA，依然查不出身分，只能以無名屍處理。日前大鵬派出所林姓副所長及梁姓員警，突然有個靈感，想起一位失蹤多年的范姓老榮民，於是重回樹林白骨發現處開挖，找到老榮民的愛心手鍊，證實就是范老榮民。員警說：應該是「范伯伯想回家了」。

▲七月老榮民顯靈！不到3分鐘挖到愛心手鍊，金山警助無名屍找到回家的路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局大鵬派出所副所長林漢昌、員警梁智翔日前聊起轄內，2011年通報為失蹤人口的范姓老榮民，他突發奇想，會不會2月發現的無名白骨就是范姓老榮民，因為老榮民都有愛心手鍊，有可能遺留於現場附近。

員警梁智翔、江聰憲兩人，想著就攜帶鏟子等重返現場挖掘試試看，沒想到才挖掘3分鐘，就順利在現場挖出發現一條愛心手鍊，經市府社會局比對號碼，確認手鍊正是范男所有，立即通報基隆地檢署。

▲警方說，在俗稱「鬼月」的7月幫范姓老榮民找回身分，應該是冥冥之中往生者在天之靈的指引也說不定。

范姓老榮民因患有失智症，2011年行蹤不明，通報為失蹤人口，范姓老榮民在台無子女，且妻子已過世多年，在台灣也舉目無親，其住處已遭拆除為空地，經查詢范男並未尋獲，法院於2017年底宣告死亡，因有地緣關係，梁員馬上聯想起2020年2月間處理的身分不明白骨，身分確認果然是范姓老榮民。

梁智翔表示，他們在翻找失蹤檔案資料，說也奇怪看到范男的資料又宣告死亡，就是一個冥冥中的感覺，聯想起2月間處理的身分不明骨骸，極有可能就是范男。唯一的線索，就是老榮民的愛心手鍊，研判有可能遺留於現場附近，果然在現場不到3分鐘找到，應該是「范伯伯想回家了」。

警方說，在俗稱「鬼月」的7月幫范姓老榮民找回身分，應該是冥冥之中往生者在天之靈的指引也說不定。分局長陳永昌表示，同仁秉持著做功德的精神，能夠幫助往生者找回身分，以不放棄的信念堅持到底，一點一滴拼湊出破案契機，值得讚揚。

► 美麗最大的祕密