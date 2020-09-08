▲ 新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣。（圖／新北市石門區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

極端氣候，天氣變得異常炎熱，新北市政府石門區公所運用核能後端家園復育金，為區內各活動中心場館安裝冷氣外，也補助區內所有學校全面安裝教室冷氣，師生及家長都大為稱讚。

石門區公所指出，近年極端氣候導致夏日經常高溫悶熱，為了讓區內民眾活動時有涼爽的空間，石門區公所特別運用核能後端家園復育金，針對區內各市民活動中心、老人活動中心、體育館等公共場館全面安裝冷氣。

▲ 新北市石門區內各市民活動中心、老人活動中心、體育館等公共場館全面安裝冷氣。

石門區公所表示，日前教育部雖已宣示預計於數年內完成國中小學公立學校教室班班都有冷氣的目標，區公所也利用復育金補助區內各學校班級教室全面安裝冷氣。預計2020年10月全區可以完成安裝。

石門區長林俊宏於日前到學校勘查冷氣安裝及使用情形，同時也勉勵同學要認真讀書，更要珍惜目前的冷氣設備並愛惜使用。石門國中校長林秀足表示，很感謝區公所對學校的關心，有了冷氣教室變得舒爽也提高同學們學習的興致，學校也都會進行使用管理，讓學生涼爽外也學習到節能觀念。

林俊宏表示，石門區跑第一，將提前於2020年10月完成區內公共場館及各學校班班有冷氣的目標，讓在石門區的鄉親夏日有舒適的活動空間，也讓就讀的孩子擁有更快樂優質舒適的學習環境，此外石門區各校有優秀認真的教師，非常歡迎鄉親協助宣傳鼓勵在地就學。

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