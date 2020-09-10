新北石門墓仔埔偷燒垃圾　「衛星遙測分析」找到起火點揪凶

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局透過行政院環保署「起火點資訊平台」發現石門區老崩山路墓園有經常性燃燒情形，立即與警察局淡水分局、金山分局與內政部警政署保七總隊第三大隊組成專案小組，連月監控掌握，嫌犯多次載運廢棄物到墓園棄置後焚燒，8日由士林地檢署江耀民檢察官指揮各單位發動搜索，將不肖業者及地主依違反《廢棄物清理法》第46條移送偵辦，最重可處5年以下有期徒刑。

▲新北石門墓仔埔偷燒垃圾，「衛星遙測分析」找到起火點逮人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

環保局指出，為管制全國空氣品質，行政院環保署與中央氣象局合作建立「起火點資訊平台」，利用衛星遙測技術加強環境監測能力，透過接收衛星即時觀測資料分析火點所在位置，有助於棄置垃圾燃燒熱區分析、農廢燃燒監測及空污固定污染源燃燒塔的異常查核等，並在發現異常時主動通報地方縣市環保局。

環保局表示，與保七總隊監控起火點墓園發現，共有4、5輛車輛涉有重嫌，業者以一般小貨車或冷凍車密閉式車廂載運廢棄物，於夜半時分進入漆黑墓園，每次棄置數百公斤垃圾後以噴火槍引火焚燒，熊熊大火全被衛星遙測記錄。而現場餘燼中，除有裝潢廢棄物木棧板外，還有布邊下腳料、來自中部月子中心訂製的嬰兒包巾及醫院的床單被單等，這些廢棄物焚燒後恐有產生戴奧辛之疑慮。

▲不肖業者趁半夜於墓園用噴火燈引燃廢棄物。

環保局說，為追查嫌犯廢棄物來源，金山分局、淡水分局與保七總隊合作，利用雲龍系統分析業者車輛軌跡，並比對嫌犯的作案時間，經過資料分析勾勒出犯罪模式，最後在由士林地檢署江耀民檢察官指揮，於8日兵分多路搜索，除將其中1台犯罪車輛扣押，並將行為人與業者帶回偵訊。

不肖業者坦言，雖知道放火焚燒廢棄物是非法行為，但為了賺取數千元的費用，仍利用送完貨物後的空檔時間，透過不特定人士介紹，將廢棄物運送到墓園附近的空地燃燒，甚至因為獲利不錯，還邀集友人一起加入非法運棄焚燒的行列。

▲環保局會同保安警查第七總隊現場採樣。

環保局提到，偵辦過程嫌犯還取走蒐證錄影器材，並將其噴漆改裝再置於草叢中想要反蒐證，其鬼祟行蹤已被環保局架設的其他監視設備全都錄，此外，嫌犯雖已察覺受到監控，但仍未就此收手，屢屢將裝潢廢棄物傾倒山區邊坡，最後環保局與保七總隊員警在這些廢棄物中查獲產源及相關證據資料，後續將要求違法委託處理的業者，負起清除復原環境的責任。

環保局呼籲，工廠產出的下腳料廢棄物等應依廢棄物清理法規定委託合格的清除處理業者處理，倘委由非法業者清運而有亂倒，或是任意焚燒破壞環境、影響空氣品質，環保局除依法嚴懲外，也將責令產源事業負起環境復原責任。

► 美麗最大的祕密

▲現場留有大量未燃燒完全的布條。

▲發現墓園遭棄置大量裝修廢棄物。

▲搜索發現現場留有大面積的燃燒餘燼。