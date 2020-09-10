印高官：邊界衝突是中國「最高層」下令　解放軍已部屬5萬兵力

▲印度高官表示前線司令已獲「完全授權」可回應解放軍挑釁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

中國解放軍與印軍在拉達克（Ladakh）東部班公湖（Pangong Tso）邊界的衝突不斷升溫，更在8日響起45年來第一聲槍響。一名不願具名的印度高階官員認為，解放軍一連串的挑釁行為並非來自於解放軍軍區司令的指令，而是來自更高層，「但如果中國想要發動戰爭，就也必須付出沉重的代價。」

一名不願具名的印度高官向《印度時報》表示，印度目前已佔領邊界地區多個高地，但解放軍從8月29日開始就不斷在邊界挑釁，除了士兵企圖跨過實控線外，還有坦克車隊會在邊界地區繞行，「這些爭端是由中國政治軍事最高層所下令，並非地區的解放軍司令。」

這名高官也強調，「但如果中國想要發動戰爭，就也必須付出沉重的代價。」目前印度邊界前線司令已經得到充分授權，若是解放軍有任何逾矩行為，當地士兵具有「完全自由」能夠做出相對回應，「我們在高地的士兵已經裝備完畢且準備充足。」

現階段印方估計，解放軍在邊界地區約有5萬兵力，在西藏與新疆的基地還有150架戰鬥機等軍機，以這個數量來看，還沒有達到開戰的程度，但零星衝突仍會持續。

目前印軍已經在熱欽隘口（Rechin La）與熱藏隘口（Rezang La）的山脊線備有坦克軍隊，包含鐵絲網在內的外圍防禦都已準備就緒，「這就是紅線，事實上，沒有地方是準備不足的。」

#LACStandOff: India will retaliate in case China breaches red lines, says top official



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