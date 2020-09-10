抓到一批「間諜犛牛」？印度歸還中國17頭牛　印媒懷疑不單純

▲西藏山南市浪卡子縣羊卓雍錯湖畔一頭供遊客拍照的犛牛。（資料照／CFP）

記者王致凱／綜合報導

印度東部軍區司令部日前證實，印度出於人道主義，決定向中國歸還13頭越界的犛牛，以及4頭小牛。有印度媒體在報導中形容印軍「扣牛」的作法，是因為懷疑這些犛牛被解放軍當作「間諜」使用。

陸媒報導，這批犛牛於8月31日越過「實控線」，之後被印度軍方扣留。印軍直到9月7日才將這些牛歸還給解放軍。《今日印度》（India Today）報導，由於印度與中國之間信任全失，印軍需要對這些動物徹底檢查，確保他們真的是「無辜的牲畜」。

文中指出，有陰謀論認為這批犛牛身上可能藏有間諜設備，是解放軍故意讓牠們越過實際控制線，意圖刺探情報。報導說，由於印軍已經歸還犛牛，顯然是經過詳盡檢查，但利用動物進行間諜活動實際上並不少見。

例如2019年4月就有一頭白鯨在挪威海域被捕獲，發現其頭上裝有某種信號設備，但這頭白鯨的真實背景目前仍成謎。另外，美國海軍數十年來也一直透過訓練海豚來探測潛伏的水雷或潛艇。美軍在冷戰時期就曾嘗試透過海豚監視俄國艦艇，近期更開始研究將鯊魚轉變為攻擊武器的構想。

報導還提到，根據已經解密的文件，美國中央情報局甚至透過貓來蒐集蘇聯情報，但具體如何執行仍成謎。2007年，伊朗還曾指控以色列利用松鼠來監視鈾濃縮設施；沙烏地阿拉伯也曾指責以色列在兀鷲上裝設高解析攝影機，用來監視沙烏地境內。報導稱，這些例子都能證明，利用動物來進行秘密行動是可行的。

不過，印度官方並未對這些犛牛的「身份」發表任何評論，也沒有證據能證明這批牛身上藏有監控設備。

▼印軍向解放軍歸還17頭越界犛牛。（圖／翻攝自推特／@easterncomd）



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