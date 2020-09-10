解放軍黃海實彈演習「2天變5天」　9/10到9/12禁駛區域曝光

▲中國解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著南海與台海局勢升溫，解放軍近期頻頻發布海上實彈演習警告。其中，連雲港海事局9日再發布公告，10日至12日每天8時至18時，解放軍將在黃海南部實彈演習 。

葫蘆島海事局7日才發布航行警告，9月7日1200時至1800時，渤海北部在所示座標點範圍內海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。中國海事局網站隨後再發通報，將於9月8日、9日，黃海南部進行實彈射擊演習。

▲解放軍黃海南部軍演加碼三天。（圖／翻攝連雲港海事局）

連雲港此次軍演公告，也宣告黃海南部實彈演習「加碼」。公告指出，「雲航警0051，黃海南部，9月10日至12日每天0800時至1800時在34-45-948N 119-19-728E、34-49-977N 119-18-947E、34-52-688N 119-20-308E、34-51-861N 119-23-816E、34-48-533N 119-23-554E諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。」

針對近來持續不斷的軍事演習，中共解放軍東部戰區發言人上月曾直指，目的就是為了回擊台獨及分裂國家行為；大陸外交部發言人趙立堅也說，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」