中印班公湖對峙「相距僅200m」　印攻占3戰略陣地！解放軍蓄勢反奪

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印周三（9日）於拉達克（Ladakh）東部班公錯湖畔再度發生衝突，地點與雙方互控發射45年來第一槍，打破不使用熱兵器規定的地方相同。印度匿名官員向印媒透露，兩軍對峙一度相當接近，彼此距離僅不到200公尺。印度退役上校巴特（Vinayak Bhat）指出，衝突再起是印軍佔領邊境3個戰略要地，導致解放軍屈居下風，正試圖奪回失地。

印度首都新德里一名匿名官員向《印度時報》表示，當時情況相當緊繃，中印雙方在班公錯胡（Pangong Tso lake）南畔4個地點發生對峙。這4個地點分別為黑頂山（Black Top）、丘舒爾（Chushul）、熱欽隘口（Rechin La）與熱藏隘口（Rezang La）。

印軍占領除了丘舒爾以外的3個戰略要地。黑頂山處居高臨下之勢，解放軍的陣地均受到壓制，而熱欽、熱藏2個隘口能讓印軍隨時監控解放軍在摩爾多駐紮營地（Moldo Cantonment）的動向。

▲印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

該名官員指出，雙方之所以對這4個地點有爭議，是因它們都被劃在各自的實際控制線（LAC）內。另一名不願具名的官員表示，兩軍在熱藏隘口對峙前線僅相距200公尺。

巴特指出印度占領黑頂山後便得到戰略優勢，中國解放軍這側的陣地都位處下方，一旦戰事發生會難守難攻。他認為黑頂山的戰略位置對中國如此重要，北京最近才將黑頂山取了中文名「神炮山」，用以凸顯「這是中國領土」，因此預料解放軍會不斷進取，直到奪下黑頂山才會暫時罷休。

巴特指出中國有其一套「挑釁鄰國的標準程序」，先趁機占領無人駐防的土地，接著在非法占領區內建立軍是哨所，然後改邊界，取中國地名，接著聲稱這是中國固有領土。因此巴特警告印度安全機構必須時刻保持警戒，守住戰略要地並嚴加防範中國其他可能「侵略」的方式，利用衛星圖像來掌握和阻止解放軍行動是一個好方法。

目前中國在熱欽隘口周圍和曼冬錯（Spangur Tso）增援3個營的兵力，在丘舒爾和班公錯西側延伸至斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi），則部署2支機械化師，另外在班公錯南岸部署了4個師的坦克，並讓官兵手持關刀等冷冰器，期望達到軍事威嚇、臨場應變以及奪回失地的結果。