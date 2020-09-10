美國宣布駐伊美軍撤兵超過3分之1　川普兌現競選承諾

▲美軍駐伊拉克的一處營地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國中央司令部（US Central Command）9日宣布，美軍駐伊拉克兵力9月份將從5200人減至3000人，撤軍規模超過原駐軍的3分之１。美軍表示，剩餘駐軍的主要任務是為伊拉克安全部隊提供協助，同時剷除伊斯蘭國（IS）在伊拉克的殘存勢力。

美軍中央司令部指揮官麥肯錫上將（Gen. Frank McKenzie）表示，此決定體現美國「對伊拉克安全部對獨立行動能力」的信心增強。

美國從伊拉克撤軍是川普總統2016年的競選承諾，如今面臨選情告急，外界一直期待華府正式下令自伊拉克撤軍。CNN報導，一名美國政府高級官員透露，未來數天能可能還會宣布自阿富汗撤軍。

事實上，過去數月以來由於新冠疫情影響，伊拉克部隊的訓練任務也大幅減少，其餘盟國也陸續撤出駐軍。自今年3月起，美軍開始自伊拉克各地撤出，將防務移交給伊拉克安全部隊。五角大廈堅稱，此舉反映聯軍在打擊伊斯蘭國行動取得成功。

另一方面，川普計畫將駐阿美軍從現有8600人縮減到4500人，根據2月份與塔利班組織達成的協議，只要塔利班能遵守承諾，美軍將在2021年4月前將所有部隊撤出阿富汗。

此外，華府還決定從德國撤出將近12,000名官兵，此舉將斥資數十億美元，需花費數年時間才能完成重新部署。國會兩黨則對此持反對意見，認為此舉可能鼓勵俄羅斯侵略。

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