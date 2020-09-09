盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分

記者柯沛辰／綜合報導

歌手盧廣仲驚傳遭黑道盯上，有消息指是家族欠債所致。家住台南仁德的88歲爺爺說，他不缺錢花用，兒子之前開螺絲工廠，地是自己的，加上孫子盧廣仲賺的不需要給家人，不可能有債務問題。

盧廣仲傳出因財務問題，遭天道盟下令抓人討債。不過，根據《東森新聞》報導，實際來到台南仁德老家，盧廣仲爺爺面對鏡頭斬釘截鐵，直說孫子和家族都不可能欠錢，「我不是靠我孫子生活，我錢很多，以前是奇美公司主管退休，錢花不完。」

▲盧廣仲爺爺現身回應外界傳言。（圖／東森新聞）

▲盧爺爺表示，第一時間有問孫子，盧廣仲回應說沒這回事。（圖／東森新聞）

盧爺爺表示，他從不跟兒孫拿錢，盧廣仲的爸爸開螺絲工廠，土地也是自己的，近年已經退休，加上盧廣仲去年代言和演出，賺了4千萬元，又不用給孝親費，還在台北中正區師大附近買房，怎麼可能有債務問題。

據悉，盧廣仲台南仁德老家是一間透天厝，坪數不小，車庫放著一輛進口車。爺爺強調，第一時間他有詢問盧廣仲，但孫子說是子虛烏有，「他說沒有（債務）這件事，我覺得怪怪啦，沒有的事怎麼會傳出這個？」

▲盧廣仲位在台南仁德老家。（圖／東森新聞）

附近鄰居表示，盧家經濟狀況不錯，「他們家很會投資，有買房買土利，也可能是有祖產，有買沒買我不知道，但如果連他們都欠別人錢，那我們整個社區每個人都欠錢了。」

儘管財務危機沸沸揚揚，但台南老家有車有房有土地，家人又對經濟侃侃而談，加上盧廣仲剛買下6千萬新房，財務糾紛一說似乎不攻自破。只是這次事件，意外讓盧廣仲優渥家境曝光，也再掀話題。

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