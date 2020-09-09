　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

歌手盧廣仲驚傳遭黑道盯上，有消息指是家族欠債所致。家住台南仁德的88歲爺爺說，他不缺錢花用，兒子之前開螺絲工廠，地是自己的，加上孫子盧廣仲賺的不需要給家人，不可能有債務問題。

盧廣仲傳出因財務問題，遭天道盟下令抓人討債。不過，根據《東森新聞》報導，實際來到台南仁德老家，盧廣仲爺爺面對鏡頭斬釘截鐵，直說孫子和家族都不可能欠錢，「我不是靠我孫子生活，我錢很多，以前是奇美公司主管退休，錢花不完。」

▲▼盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分。（圖／東森新聞）

▲盧廣仲爺爺現身回應外界傳言。（圖／東森新聞）

▲▼盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分。（圖／東森新聞）

▲盧爺爺表示，第一時間有問孫子，盧廣仲回應說沒這回事。（圖／東森新聞）

盧爺爺表示，他從不跟兒孫拿錢，盧廣仲的爸爸開螺絲工廠，土地也是自己的，近年已經退休，加上盧廣仲去年代言和演出，賺了4千萬元，又不用給孝親費，還在台北中正區師大附近買房，怎麼可能有債務問題。

據悉，盧廣仲台南仁德老家是一間透天厝，坪數不小，車庫放著一輛進口車。爺爺強調，第一時間他有詢問盧廣仲，但孫子說是子虛烏有，「他說沒有（債務）這件事，我覺得怪怪啦，沒有的事怎麼會傳出這個？」

▲▼盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分。（圖／東森新聞）

▲盧廣仲位在台南仁德老家。（圖／東森新聞）

附近鄰居表示，盧家經濟狀況不錯，「他們家很會投資，有買房買土利，也可能是有祖產，有買沒買我不知道，但如果連他們都欠別人錢，那我們整個社區每個人都欠錢了。」

儘管財務危機沸沸揚揚，但台南老家有車有房有土地，家人又對經濟侃侃而談，加上盧廣仲剛買下6千萬新房，財務糾紛一說似乎不攻自破。只是這次事件，意外讓盧廣仲優渥家境曝光，也再掀話題。

►粉絲一用就是5、6年！髮油始祖1500元→799元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹
「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂
新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／維修冷凍設備！高雄旗津漁船「氨氣」噴發　2工人宣告不治

新北19歲男倒浴室　台中飯店雙屍案疑燒炭！家屬悲慟趕赴辦後事

盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分

「真○優」200盒流入市面！台南黑心廠中越口罩仿MIT　負責人收押

船長落海它狂飆　海巡艦隊狂追「無人自駕船」　

金管會開鍘！處分「不得自辦股務」　大同不服提告敗訴

台南婦保險箱遭竊...裡面有79萬！　胞妹「借廁所」用機車載走

吸毒男弒母剁頭無罪　高檢署提上訴：原審錯誤引用鑑定報告

大園軍史公園新街溪「大片油漬」　禍首是化學廠！最高罰300萬

住院搭訕15歲少女！35歲男騙進公廁「扒衣硬上」　還逼看掏槍DIY　

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

快訊／維修冷凍設備！高雄旗津漁船「氨氣」噴發　2工人宣告不治

新北19歲男倒浴室　台中飯店雙屍案疑燒炭！家屬悲慟趕赴辦後事

盧廣仲爆遭黑道盯上！台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」　親曝身分

「真○優」200盒流入市面！台南黑心廠中越口罩仿MIT　負責人收押

船長落海它狂飆　海巡艦隊狂追「無人自駕船」　

金管會開鍘！處分「不得自辦股務」　大同不服提告敗訴

台南婦保險箱遭竊...裡面有79萬！　胞妹「借廁所」用機車載走

吸毒男弒母剁頭無罪　高檢署提上訴：原審錯誤引用鑑定報告

大園軍史公園新街溪「大片油漬」　禍首是化學廠！最高罰300萬

住院搭訕15歲少女！35歲男騙進公廁「扒衣硬上」　還逼看掏槍DIY　

中職／周思齊轟出本季第12轟　兄弟最年長單季10轟球員

黃國園主委于北辰無預警遭撤換　「將軍晚點名」粉絲爆增

Tiffany豪門聯姻夢碎！　提告LVMH集團拖延收購變怨偶

馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

不斷更新／蘇智傑2分砲　統一6比0領先富邦

清晨盃羽球不為疫情10日開打　麟洋配搭擋父親出賽親子對抗賽

生活點滴全拍下！　BLACKPINK獨家紀錄片10月Netflix上線

丁允恭劈腿、逼墮胎！　李婉鈺氣炸：別為了渣男浪費感情和生活

800元和牛吃到飽！有之和牛火鍋店9/18開幕　自助吧供應70種食材

今年前8月稅收1.5兆元　創3年來新低

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

即／台中女騎士碰撞遊覽車　地留大灘血跡送醫不治

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

賓士男國道逆向撞爛！竟無照酒駕

桃園農夫整地　雙腿捲翻土機命危

驚悚畫面曝！台中女突迴轉遭遊覽車猛撞…她噴飛亡

交往7年...砸百萬宴客密月！妻死不登記真相曝

國光號上色男解扣襲胸鄰座醉女

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

影／BMW、MARCH相撞1死1傷！撞擊瞬間影像曝

即／旗山汽機車碰撞　1男摔落橋下死亡

「現主時」連千毅Day3！訂閱人數破千

更多熱門

相關新聞

台南學甲爐碴藏多重暴利

台南學甲爐碴藏多重暴利

台南市學甲爐碴案風波越演越烈，台南市政府雖已飭令違規業者限期清運爐碴，且加重罰款，但國民黨中常委高思博深入追查內情後，發現幕後隱藏著重重的暴利，且新舊案件彼此牽連，形成了產業鏈，高思博認為市府輕罰無濟於事，不但應連續重罰，以追究不法所得，更該釐清相關的司法責任。

國父銅像台南藍軍要求重回台南公園

國父銅像台南藍軍要求重回台南公園

台南市府罔顧受虐兒權益不幫請律師

台南市府罔顧受虐兒權益不幫請律師

台南實名制口罩無混用陸貨

台南實名制口罩無混用陸貨

科技部加碼投資台南60億拚5G研發

科技部加碼投資台南60億拚5G研發

關鍵字：

盧廣仲爺爺阿公台南仁德天道盟黑道

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

Apple釋出iPhone 12邀請函

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面