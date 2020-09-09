國父銅像何去何從？台南藍軍要求重回台南公園　黃偉哲保證年底給答案

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞等16位議員，要求鎖在柳營的國父銅像，早日重回議會議決原設置點「台南公園」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會16位國民黨團議員，為了讓被獨派蔡丁貴拉倒深鎖在柳營的國父銅像，早日重回議會議決原設置點「台南公園」，共同提案請黃偉哲市長重視中華民國國父，蔡英文總統都說要捍衛中華民國，請市府儘速研辦，黃偉哲市長答詢承諾年底前會做出符合法令，議會也可接受的處理方案。

國民黨團書記長王家貞指出，賴清德時任台南市長時因意識形態，要拆除湯德章紀念公園的國父銅像，國民黨議員當年發起日夜守護行動，無奈還是在2014年被蔡丁貴等獨派人士突襲拉倒毀損，修復後被深鎖在柳營科技園區，為讓國父銅像重回1965年時台南市議會議決的原設置地點台南公園，她和蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、謝龍介、張世賢、尤榮智、許至椿、方一峰、林燕祝、林美燕、曾培雅、盧崑福、李文俊、李鎮國、洪玉鳳，16位黨團全體成員，在台南市議會第3屆第5次臨時會共同提案，希望中華民國國父銅像早日回歸台南公園，讓蔡英文的捍衛中華民國說從台南做起。

回憶當年，蔡淑惠和洪玉鳳說那段守護國父銅像的日子真的非常心酸，日夜守護體重一下子就掉了4、5公斤，瘦的臉頰都凹陷，賴清德市府還不斷用古蹟保存委員會刁難她們。

林燕祝怒批，時任市長的賴清德完全政治操作，當年8月23日她們跟不斷加入的市民，一起辛苦投入守護國父銅像行動，颱風天都不敢撤離，民進黨卻連一個國父銅像都不放過，國父銅像真是何其無辜，難道歷史都不需保存？凡跟國民黨有關的通通要殺掉嗎？她籲請黃偉哲，撇掉政黨色彩保存文化歷史。

蔡育輝強調，一個城市因為有深邃的歷史、有多元的文化、族群能包容、接納不同聲音，這個城市才會會偉大，黃偉哲不同於賴清德，黃市長因府會和諧、政黨包容，民調才會逐漸往上攀升，希望黃市長今年年底前，能明確抉擇，當機立斷，讓國父在台南公園重置。

黃偉哲市長答詢時表示，台南公園現在已經是文化資產，需經過文資處審議，年底前會做出符合法令，議會也可接受的處理方案。

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