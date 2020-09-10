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人美心也美！綠色絲巾姊驚見車禍　霸氣停路中央顧傷患

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▲綠色絲巾姊見車禍顧傷者。（圖／讀者提供）

▲綠色絲巾姊替傷者遮陽。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義太保高鐵大道9日機車追撞車禍，現場兩部機車3位民眾倒地，警消人員當時都尚未趕到，卻見到一穿粉紅色外套女子將自己開的白色自小客車停在車道上，並開啟緊急事故燈提醒後方來車，且與車禍現場保持將近30公尺車距，試圖將車潮引流，避免對倒地的傷者造成二次傷害，該女子更急忙下車關心傷者，並拿著一綠色絲巾替倒地的傷者遮陽，這美麗的畫面都被路過民眾拍下。

▲綠色絲巾姊見車禍顧傷者。（圖／讀者提供）

▲絲巾姊將車停在汽機車中間，試圖將後方車輛擋住，避免對前方傷者造成二次傷害。（圖／讀者提供）

影片拍下該名女子因開車經過高鐵大道前，看見前方機車追撞成一團，便立即主動停下車上前查看傷患情況，見到這名暖心女子的熱心行徑，路過民眾除了協助關心傷者，更趕緊將這幕暖心場景拍下，不少路過民眾下車要幫忙時看見該畫面，大力讚賞這位暖心女子。

▲綠色絲巾姊見車禍顧傷者。（圖／讀者提供）

▲綠色絲巾姊替傷者遮陽。（圖／讀者提供）

據民眾轉述，該女子因是上班途中恰巧看見該車禍，因此急停下自己的車子，上前關心騎士傷勢，一直到警消趕抵現場她才離去，過程中她不斷關心倒地的兩位男女長者及年輕騎士，並拿出自己的綠色絲巾替受傷老婦遮陽。對於是不是醫護職，女子只說自己已經離開醫藥界。

▲綠色絲巾姊見車禍顧傷者。（圖／讀者提供）

▲警消到場處理傷者。（圖／讀者提供）

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