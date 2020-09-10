快訊／60多歲男印尼返國居檢發病染疫　和案492同班機

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為從印尼返國的本國籍60多歲男性(案496)，今(2020)年2月至印尼工作，9月4日獨自返國，與案492搭乘同班機(非案492座位前後二排旅客)。

指揮中心表示，個案9月4日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，9月7日晚間出現發燒及流鼻水情形，8日通報衛生單位協助安排就醫，經採檢送驗於今日確診，目前住院隔離治療中。

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指揮中心指出，由於個案可傳染期間已在進行居家檢疫，因此2名同班機前後二排旅客維持為居家檢疫對象；而18名同班機機組員先前已列為案492之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

根據指揮中心資料，加上本新增個案，國內截至目前累計496例新冠肺炎確診病例，分別為404例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；其中7人死亡、475人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲1男子自印尼返台，居家檢疫期間發病確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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