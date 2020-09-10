　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／60多歲男印尼返國居檢發病染疫　和案492同班機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0910中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為從印尼返國的本國籍60多歲男性(案496)，今(2020)年2月至印尼工作，9月4日獨自返國，與案492搭乘同班機(非案492座位前後二排旅客)。

指揮中心表示，個案9月4日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，9月7日晚間出現發燒及流鼻水情形，8日通報衛生單位協助安排就醫，經採檢送驗於今日確診，目前住院隔離治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，由於個案可傳染期間已在進行居家檢疫，因此2名同班機前後二排旅客維持為居家檢疫對象；而18名同班機機組員先前已列為案492之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

根據指揮中心資料，加上本新增個案，國內截至目前累計496例新冠肺炎確診病例，分別為404例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；其中7人死亡、475人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼男子自印尼返台，居家檢疫期間發病確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲1男子自印尼返台，居家檢疫期間發病確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
大直摩鐵壞壞！女伴嗨到一半「直接被看光」　他氣炸：千萬別去
台女在新加坡不戴口罩「朝保全打噴嚏」　超慘下場曝光
快訊／新增1例境外移入　男子印尼返台染疫和案492同班機
20億富豪「睡完6女星」47歲猝逝！荒淫床事全爆：花上億睡誰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格「比照美衛生部長」

陳時中說的未爆彈就是豪品！指揮中心公布最新調查情況

傳桃園水利會提前選代會長　農委會聲明「於法無據，不生效力」

南投女高生遭性侵！校方隔3年才分班　專家批：性平教育推動不彰

國家隊「豪品」進口陸製口罩偽裝MIT　莊人祥：未發現混用實名制

快訊／60多歲男印尼返國居檢發病染疫　和案492同班機

快訊／鋒面對流雨彈灌8縣市大雨特報　防雷擊強陣風

丁允恭捲桃色糾紛請辭獲准　命理師去年就已預言

專家分析「渣男吸引體質」！整天檢討「是我不夠好」最容易入坑

紙風車劇團前進苗栗！玉清宮周邊明晚18時至22時實施交管

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格「比照美衛生部長」

陳時中說的未爆彈就是豪品！指揮中心公布最新調查情況

傳桃園水利會提前選代會長　農委會聲明「於法無據，不生效力」

南投女高生遭性侵！校方隔3年才分班　專家批：性平教育推動不彰

國家隊「豪品」進口陸製口罩偽裝MIT　莊人祥：未發現混用實名制

快訊／60多歲男印尼返國居檢發病染疫　和案492同班機

快訊／鋒面對流雨彈灌8縣市大雨特報　防雷擊強陣風

丁允恭捲桃色糾紛請辭獲准　命理師去年就已預言

專家分析「渣男吸引體質」！整天檢討「是我不夠好」最容易入坑

紙風車劇團前進苗栗！玉清宮周邊明晚18時至22時實施交管

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

黑幫金牌打手左胸中槍！浴血飛車1.6km連撞3車求救　超悍逃亡片曝

嫌「專利費過低」拒領！日諾貝爾得主反陷漏稅疑雲　遭追徵7億

新課綱刪中國史　黃智賢酸：台獨教育何等成功

危險病棟！首爾知名醫院「群聚感染」爆增10人染疫...緊急封院

鐵肺公主與荒山亮PK台語歌　戴愛玲「怕被網友攻擊」

睡在絕美星空下！精選中秋節連假必遊行程　大推台灣五處烤肉景點

黃偉哲視察營養午餐團膳業者　業者宣示使用國產豬肉請大家安心！

女OL吃一半撈出「漆黑全屍」當場嘔吐！　店家扯外送員放的拒賠

15人涉操控壹傳媒股價被捕！27歲男高檔套現「獲利近1億元」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

裸女三點全露大鬧World Gym　健美小鮮肉制止遭咆嘯

F雪乳妹直播采耳「挖小穴」：天天顱內高潮

好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞整車

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

買泡麵蓋子掀不完！網揭：內有洋蔥

明起全台午後雷雨「炸到下周」

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

逛農會「拿農遊券」遭酸　網怒：沒券也不會去

打翻飲料悠哉滑手機！兒1舉動網讚爆

鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨

連10天都「7:59上班」　太準時反爆熱議

更多熱門

相關新聞

彰化豪品進口大陸製偽裝MIT　百萬片流入中部藥局

彰化豪品進口大陸製偽裝MIT　百萬片流入中部藥局

經濟部與檢調日前查獲國家口罩隊「豪品」自大陸進口上千萬片陸製彩色立體口罩，在台混充台製醫用口罩販售，也因為產品都已下架，經彰化地檢偵訊呂姓負責人坦承犯行不諱，2百萬元交保，這些非醫療用口罩有上百萬片流入中部藥局，但沒有混入「實名制」販售。

國家隊再爆假MIT　指揮中心說明

國家隊再爆假MIT　指揮中心說明

洛杉磯防疫「萬聖節」不准上街要糖

洛杉磯防疫「萬聖節」不准上街要糖

研究：吸電子煙染新冠肺炎風險高5倍！

研究：吸電子煙染新冠肺炎風險高5倍！

流感＋新冠雙重感染！南韓小規模群聚感染激增

流感＋新冠雙重感染！南韓小規模群聚感染激增

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面