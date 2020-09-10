國家隊「豪品」進口陸製口罩偽裝MIT　莊人祥：未發現混用實名制

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩國家隊混充台製口罩再添一樁！豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製3D醫用口罩出售。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，該業者被發現問題已於9月9日移送檢調，目前還沒發現混用實名制。

莊人祥先說明，昨(9/9)日換貨情形，加利口罩回收有17萬5,082片，其中較多為新北市15萬9,962片、台北市6,914片及宜蘭縣4,332片。自9/4至9/9共回收223萬825片。另9/5提供之數據，因該系統開發初期較不穩定，重複計算15萬片，故74萬片下修為59萬片。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，豪品進口陸製印MIT口罩暫無混用實名制。（圖／記者宋良義攝）

針對豪品問題，莊人祥表示，豪品公司從大陸進口一批非醫用口罩，假冒台灣制醫用口罩在外販售嫌疑，9月9日已經移送檢調，目前還沒發現混用實名制。至於未來針對口罩如何避免混充情形，莊人祥重申，指揮中心於兩週內針對台灣製造醫用口罩加標MIT、MD字樣，如果查獲混用將嚴辦追蹤。。

據了解，豪品從中國進口彩色的立體非醫用口罩，上面印有豪品的鋼印，裝成盒後銷到市面上，外盒上註記為「台灣製造」及「醫用」，成人、兒童尺寸皆有販售。豪品為後期才加入口罩國家隊，日配額為1萬片，初步核對，豪品繳納到實名制通路的口罩與進口的中國口罩樣式不同，但保險起見，豪品8月繳的口罩先放在倉庫。

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