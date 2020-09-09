台南市府罔顧受虐兒權益不幫請律師　林燕祝痛斥淪為虐童案幫兇

▲台南市議員林燕祝向市長黃偉哲陳訴，社會局代受虐兒提出告訴，卻未委任律師協助處理，導致案件不起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會臨時會9日閉幕，台南市議員林燕祝提案指出，台南市頻傳兒童受虐事件，雖然社會局代受虐兒提出告訴，卻未委任律師協助處理，導致案件不起訴，市府間接成為加害人的幫兇，林燕祝要求台南市長黃偉哲徹查，此案是否官員涉及行政怠惰或行政疏失，並要求通過提案，確保憾事不再發生。

林燕祝表示，該虐嬰陳情案遭台南地檢署不起訴處分，男嬰母親收到不起訴處分書，立即向林燕祝陳情，經查才得知社會局竟然沒有委任律師，消極放任不管，林燕祝認為該案不起訴，社會局難辭其咎。

林燕祝質疑，該案告訴人為台南市長黃偉哲，社會局為何沒有委任律師？受害男嬰是社會局安置的，保母也是社會局請的，社會局明知男嬰連表達的能力都沒有，卻不委任律師為受害男嬰及其家屬爭取權益，台南市政府這樣的行政處理及態度，明顯涉及行政怠惰、失職。

陳情人表示，日前社工曾向她說，該案刑事部分社會局會協助處理，但民事的部分需自行處理，林燕祝痛批，面對兒虐案件，市府竟然如此不負責任，怎麼會是這樣處理兒虐案？市府根本就是在推卸責任。

林燕祝說，今天提案針對的就是兒少福利權益，必須要訂定作業要點，市府應為被害人委任律師，讓無力負擔的被害人權益受到保障，林燕祝強烈要求黃偉哲落實虐童零容忍，而不單純是喊口號而已。

有關林燕祝議員質詢台南市緊急安置男童疑似遭保母不當對待案，社會局回應如下：有關2019年1月發生安置期間兒少疑似遭受保母不當對待案，社會局再次強調，本案知悉後社會局已立即介入處置，秉持兒童保護百分百、兒虐零容忍原則，所有處置皆以兒童最佳權益為優先。社會局表示，目前審查社工從安置幼童到疑似發現受虐的過程，整個流程都照法定程序進行。

社會局為確保幼童獲得最佳照顧，故於安置期間考量男童狀況更換保母，本案因根據醫院檢查報告，該童身上多處新舊傷勢，且受傷原因及期間不明，需進一步借助司法調查以釐清事實真相，社會局亦依兒童及少年福利與權益保障法第112條分別對歷三任保母於2019年1月18日函台南地檢署提出獨立告訴。

第1任保母已於2020年8月5日經台南地院判決傷害罪成立，第2任保母排除涉案，第3任保母於2020年8月27日經台南地檢署認應不起訴處分，對於不起訴處分，社會局表示尊重，惟為求慎重，將再向台南地檢署聲請再議，並且聘請律師就相關事證再予釐清，以維護兒少公平正義。

黃偉哲市長也於議會中當場承諾，市府會全力協助男童家長並提供必要之司法支持，包括聘請律師及支付相關費用。另外，社會局針對重大案件除將檢討進入訴訟程序之標準與流程外，亦以專案聘請律師協助，以維護兒少最高權益。

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