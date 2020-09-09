百幅13種文體「大學」篇今高掛　中市府市政大樓飄「書」味

▲台中市政府展出書法家劉騫百幅13種文體「大學」篇作品。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推廣學生書法不遺餘力，連續15年舉辦書法展，今年還新增高中職組，為了讓學生和同仁欣賞書法之美，9日在市政大樓藝術廊道展出書法家劉騫百幅作品，由13種文體書寫「大學」篇章，傳達孔子格物致知的理念，展期至10月21日。

文化局副局長施純福表示，市政府為了讓書法向下扎根，已連續15年舉辦大墩盃學生書法比賽，是少數還在辦書法比賽的縣市政府，除了原有的國小組、國中組之外，今年新增高中職組，讓喜愛書法的學生能有繼續比賽和學習的管道。

施表示，這次的「劉騫靈鳳呈祥書道展」有別於一般書法展，是中華龍華易研書道協會理事長劉騫的作品，撰寫書體包括整個中華文字發展的主要系統，例如甲骨文、金文、大篆、小篆、真書、隸書等13種文體，傳達孔子格物致知、誠意正心、修身齊家、治國平天下的理念，在手機盛行的科技快速發展時代，更能展現出傳統書法的藝術之美和精神。

▲▼台中市文化局副局長施純福（左1）表示，今年書法比賽新增高中職組。

劉騫表示，要學書法，要先學孝順，百善孝為先，唯有根基穩固，人類才不會迷航，她感嘆時代動盪不安，唯有書法能撥亂反正。

大墩盃學生書法比賽，每組取前3名，第1名1人，每人1500元，第2名2人，每人1200元，第3名3人，每人1000元，優選5人，每人500元，佳作若干名，獎金都是圖書禮券，各類別都有獎狀，11日截止收件。

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