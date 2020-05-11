　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市北屯區公所率先發出第一件紓困金。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲北屯區公所搭棚受理民眾申請。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央宣布擴大急難紓困補助對象之後，台中市政府「捲起袖子全力協助」，除了加派人力受理之外，更在母親節加班審件，11日在北屯區公所率先發出全台中第一份紓困補助金，由民政局長吳世瑋到場發放，全市今天共審核通過28人、發出57萬元，呼籲民眾備妥申請書、身分證正反面影本、切結書等資料，加速作業流程。

民政局指出，市府以4個主動全面協助中央辦理紓困，包括主動「收件」、「登打資料」、「審查」和「發放」，昨天取得確定申請書格式後，相關局處都加派人手，日以繼夜作業，截至目前為止約收件1萬2000件，如果審查有疑義，再報請中央審查。

請繼續往下閱讀...

以北屯區公所為例，累積收件1800件，經周末加班審理，已通過2件因為疫情影響收入的擴大紓困案，分別為無保房仲廖先生，以及收入由每月2萬多折半，無力再付房租與攤費的攤商林姓婦人。

另外，全市共審核通過並已發放紓困金，包括北屯2人、太平17人、大里1人、烏日3人、清水5人，累計28人受惠，發放57萬元。

北屯區公所為加速行政流程，特別在公所外搭棚架設獨立作業區，並開設10個受理窗口、加派20多名人力，為減少人員接觸，降低疫情風險，這次紓困補助金統一透過帳戶匯款，如果民眾沒有帳戶或領取有困難，公所將透過開立支票等方式從寬協助。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
滴妹飲料店臉書被灌爆！　客服有禮貌回應…居然是哥哥阿滴
小甜甜病床照曝光！「自己吃藥解決」變大病：老天給我嚴重警告
男打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

408處關懷據點、8間親子館何時開放　盧秀燕：2階段進行

農漁民急難萬元紓困金申請首日　新北農業局超前部署人流順暢

農民擴大紓困補助運作順暢　陳吉仲：99萬農民1萬元直接入帳

高雄舞廳、酒店何時能復業？　韓國瑜：聽候中央指示

盤點雙北各區居民特徵！三重人聞槍響「一反應」笑炸　網推爆：淡水全中

今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

陸生檢舉逼教授道歉！招名威意外曝超狂身份　「毒理專家」全台僅4人

台師大美術館落成2年不裝冷氣　校方4點聲明：預計明年3月完工

提「中華民國」惹怒陸生！中原大學教授「遭校方逼道歉」...潘文忠：不許矮化國格

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

408處關懷據點、8間親子館何時開放　盧秀燕：2階段進行

農漁民急難萬元紓困金申請首日　新北農業局超前部署人流順暢

農民擴大紓困補助運作順暢　陳吉仲：99萬農民1萬元直接入帳

高雄舞廳、酒店何時能復業？　韓國瑜：聽候中央指示

盤點雙北各區居民特徵！三重人聞槍響「一反應」笑炸　網推爆：淡水全中

今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

陸生檢舉逼教授道歉！招名威意外曝超狂身份　「毒理專家」全台僅4人

台師大美術館落成2年不裝冷氣　校方4點聲明：預計明年3月完工

提「中華民國」惹怒陸生！中原大學教授「遭校方逼道歉」...潘文忠：不許矮化國格

新冠疫情延燒「船員發燒沒半片口罩？」陽明海運回應了

俄羅斯確診病例「超越英國」　累積22萬例世界第三

滴妹飲料店臉書被灌爆！　客服有禮貌回應…帳號居然是哥哥阿滴

Chuck 70染上粉嫩色！Converse超夯系列更環保　提前鎖定夏季最高顏值鞋款

腳踝扭傷小心「骨壞死」！醫曝超強破壞性：骨頭的大麻煩

議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

中職／球迷擊掌、躲雨有群聚風險？吳志揚：都有戴口罩

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

金泰希《鬼媽媽》劇本最心痛一幕只播出1分半：拍完仍在車上哭不停

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

「壞心女車長」曝光！曾分享苦讀心得

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

民宿帶住客夜闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴

反光背心底下全空！工地妹真實身分被挖出

北北桃15縣市山區「大雨特報」齊發

新冠肺炎第7死「40多歲男本身無慢性病」

藥妝店結帳時被問：妳是員工嗎？真相糗爆

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

更多熱門

相關新聞

斗南第一波現金紓困金8人合格　單親媽領3萬

斗南第一波現金紓困金8人合格　單親媽領3萬

因應疫情影響，政府善意加碼擴大紓困，卻因一開始發放條件交代模糊引發申請亂象；斗南鎮公所第一時間受理民眾申，今日通過1至3萬元紓困現金發放，展現以從速、從簡、從寬便民施政讓符合資格的8位鎮民不僅看得到也拿得到，及早獲得紓困幫助。領到三萬元的單親媽媽被放無薪價多月，緊握手中3萬元，向鎮長致謝。

台中萬元紓困1.2萬件　盧秀燕：最快下午發放

台中萬元紓困1.2萬件　盧秀燕：最快下午發放

送紓困申請給中央挨批　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

送紓困申請給中央挨批　侯友宜：從頭到尾都奉中央指示

開BMW申請紓困　男順利通過

開BMW申請紓困　男順利通過

土豪辦紓困　一查名下房產上億

土豪辦紓困　一查名下房產上億

關鍵字：

中市府紓困金

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面