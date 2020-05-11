捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

▲北屯區公所搭棚受理民眾申請。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央宣布擴大急難紓困補助對象之後，台中市政府「捲起袖子全力協助」，除了加派人力受理之外，更在母親節加班審件，11日在北屯區公所率先發出全台中第一份紓困補助金，由民政局長吳世瑋到場發放，全市今天共審核通過28人、發出57萬元，呼籲民眾備妥申請書、身分證正反面影本、切結書等資料，加速作業流程。

民政局指出，市府以4個主動全面協助中央辦理紓困，包括主動「收件」、「登打資料」、「審查」和「發放」，昨天取得確定申請書格式後，相關局處都加派人手，日以繼夜作業，截至目前為止約收件1萬2000件，如果審查有疑義，再報請中央審查。

請繼續往下閱讀...

以北屯區公所為例，累積收件1800件，經周末加班審理，已通過2件因為疫情影響收入的擴大紓困案，分別為無保房仲廖先生，以及收入由每月2萬多折半，無力再付房租與攤費的攤商林姓婦人。

另外，全市共審核通過並已發放紓困金，包括北屯2人、太平17人、大里1人、烏日3人、清水5人，累計28人受惠，發放57萬元。

北屯區公所為加速行政流程，特別在公所外搭棚架設獨立作業區，並開設10個受理窗口、加派20多名人力，為減少人員接觸，降低疫情風險，這次紓困補助金統一透過帳戶匯款，如果民眾沒有帳戶或領取有困難，公所將透過開立支票等方式從寬協助。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來