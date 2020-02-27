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駁回！台電不服中火被罰3百萬元提起訴願　中市府：有5個理由

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▲台中市政府以5項理由駁回台電所提訴願。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府以5項理由駁回台電所提訴願。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局去年1月26日至去年11月28日，因台中火力發電廠總生煤使用量超過1104萬公噸，裁罰台電公司300萬元，台電不服，向台中市政府訴願審議委員會提出訴願，經委員會審議結果，提出5項理由決議「訴願駁回」。

法制局表示，一、依地方制度法第75條第2項及行政院環境保護署組織條例第3條規定，環保署若認為直轄市政府所為之行政處分違法，應報請行政院予以撤銷，結果在今年2月25逕自撤銷本府環保局公函，明顯違反行政程序法第111條第6款。

二、台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例規定，自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量百分之40。台電自始至終均未對上開許可內容提出異議，其內容有構成要件效力，並受其拘束。

三、生煤自治條例之文字係減少生煤之「使用量」，而非「許可量」，減少之基準自應以「實際使用量」作判斷，所以環保局以中火生煤使用最大量(1839萬公噸)為基準，計算其應於109年1月26日前減少生煤使用量至1104萬公噸，應屬有據。

四、中火係生煤「使用量」違反規定，自無許可證管理辦法第9條所定「許可條件或數值」，得有百分之10之容許差值之適用。又參考行政院環境保護署105年2月16日環署空字第1050008078號函釋意旨，因生煤年使用量屬可控制條件，且不受量測儀器或設備本身誤差而有所變動，解釋上亦無容許差值之適用。

五、因此，環保局針對中火總生煤使用量超過1104萬公噸，裁處台電300萬元之行政處分，並無不當，所以駁回訴願人台電之訴願。

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