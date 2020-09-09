讓爭議暫擱置　黃偉哲承諾學甲動保園區設施另做他用

▲針對台南市學甲動保園區爭議，台南市長黃偉哲表示，會本著「爭議擱置，建設先行」原則，有共識的水利、公園等建設先做。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市學甲動保園區爭議，台南市長黃偉哲9日在市議會臨時會閉幕時表示，該園區因已向中央爭取經費，會本著「爭議擱置，建設先行」原則，有共識的水利、公園等建設先做，有關收容部分，若學甲在地民意仍無共識，將先不收容流浪犬，但仍會持續溝通，惟設施可另做他用，因此讓此爭議案暫時擱置。

台南市政府為務實解決學甲地區遊蕩犬問題及活絡閒置土地，市長黃偉哲指示農業局動保處，規劃在已遷葬的學甲第六公墓，設立公園化的動物保護敎育園區，獲得中央支持補助先期規劃費200萬元，目前正辦理可行性評估工作。

市長黃偉哲9日在台南市議會回覆黃麗招等多位議員提問時表示，專案聯席審查會議的結論是要多跟地方溝通，大多數並不反對在學甲蓋動保園區，包括許又仁、蔡旺詮、蔡蘇秋金、許至椿、林美燕、陳碧玉、黃麗招、陳怡珍、謝財旺、鄭佳欣、楊中成等議員，大多數都希望南市府多聽地方意見，地方有需要建設，黃偉哲：「我可以做承諾，地方如果反對，建築物就不要做收容，狗不要進去，可以做辦公廳、倉庫、遊客中心等等其他的」。

台南市農業局表示，有關建設部分將先推動水利工程、基地內滯洪池、公園化空間、多功能廣場及教育館等設施，收容流浪犬則會取得學甲民意支持再辦理。

台南市政府為持續改善學甲當地排水，投入與爭取經費以積極改善在地水利，將對學甲持續投入經費帶動大環境改善，基地內部規劃大面積林蔭綠美化親水休閒空間，可讓在地鄉親與戶外教學的參訪民眾遊憩，學甲擁有豐富人文與觀光資源，如蜀葵花季與特產美食虱目魚等，與園區結合成兼具教育、休閒、觀光的亮點發展，並結合在地農漁產行銷活動及時下最夯的寵物商機，帶動大北門區完整的生命教育與觀光廊帶，為學甲創造觀光及農漁消費產值。

農業局表示，市長黃偉哲非常重視學甲在地民眾的意見，該局與當地民眾進行說明及溝通未曾間斷，本案規劃過程與結果公開透明，期能獲得居民的共識及支持，為學甲在地發展創造雙贏。

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