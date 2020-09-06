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台南市藥師公會辦向「防疫藥師致敬餐會」　黃偉哲感謝藥師守住防線

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▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從2月6日政府實施口罩實名制以來，台南市藥師公會所屬的2百多家社區藥局藥師不辭辛勞，堅守在防疫的第一線為政府代售防疫口罩，不會因長時間的體力不堪負荷而打退堂鼓，著實令人敬佩；台南市藥師公會6日中午舉辦向「防疫藥師致敬餐會」感謝所有防疫藥師，市長黃偉哲親自到場向防疫藥師致謝。

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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市長黃偉哲說，因為有這些防疫藥師的奉獻付出及全體市民的配合，才能讓台南市在這次新冠肺炎疫情中打出一場漂亮的勝仗，讓台南市成為六都感染新冠肺炎人數最少的城市，也符合「健康城市」的美稱。

會中除了頒發感謝狀給所有的防疫藥師，也特別頒贈感謝狀給6月1日政府開放口罩可自由買賣之後，全力支援台南市藥師公會所屬會員藥局有醫用口罩可販售的口罩大廠，包括恒大、格安德、善竹、南六、通用手套等五家口罩商，感謝狀還特別將該口罩廠所生產的醫用口罩黏貼在上，更凸顯出特殊意義。

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，防疫的前半場，台南市所有的社區藥局藥師全力支援政府代售實名制口罩，防疫的後半場，6月1日政府開始開放口罩可自由買賣，社區藥局幾乎訂不到貨，幸好有這些口罩大廠鼎力相助，提供品質優良、防護效果好的盒裝口罩來給社區藥局販售，才能讓台南市的市民可以順利又快速的在住家附近的藥局就買得到盒裝口罩，因此，這些口罩廠商不只是國家隊的優秀成員，也是防疫英雄，所以更應該向他們來表達感謝之意。

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀給年齡超過70歲以上的社區藥局防疫藥師，感謝他們為市民所做的奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，為了讓市民在這仍屬新冠肺炎防疫期間買到真正具有防護效果的口罩來保命，台南市的社區藥局也都以販售「醫用口罩」為主，加上這些力挺台南市藥局的口罩大廠，很多都是台南在地的優良製造廠，人親、土親故鄉情，他們所提供給在地藥局販售的口罩更是不敢隨便馬虎，為的就是要力保市民健康安全直到新冠肺炎疫情結束，在地企業照顧鄉親，鄉親支持在地企業，台南真是一個安全又有愛的健康城市，台南人真的很幸福。」

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