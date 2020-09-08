台南市長黃偉哲施政受肯定滿意度85.2％　競爭力總排名名列六都第2

▲2020年「幸福城市」大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達85.2％，台南市競爭力總排名在六都排名第二，僅輸台北市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年「幸福城市」大調查，全台22縣市分六都組和非六都組，從經濟、環境、施政、文教、社福等五大面向衡量一縣市的表現，台南市長黃偉哲施政滿意度高達85.2％，台南市競爭力總排名在六都排名第二，僅輸台北市。

天下雜誌幸福城市大調查，全台22縣市分六都組和非六都組，從經濟、環境、施政、文教、社福等五大面向衡量一縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80％、主觀指標佔20％，主觀指標為電話民調，今年共有12道題目；客觀主指標則來自各級政府的公開統計資料，今年共採用57項。

台南市經濟發展支出占歲出比率、失業率、勞動參與率、外國專業人員人數年增率、旅客總住宿人數成長率、治安滿意度、縣市長有無努力對內對外推廣城市特色、縣市是否有豐富的文化活動、每人享有圖書館數量、長期照護滿意度、志工人數比率、自殺死亡減少力等，台南均名列第一。

台南市政府指出，台南市在文教力的細項指標中，平均每十萬人享有圖書館數量有2.34所、您是否覺得台南市是否具有豐富文化活動中獲得75.7％的民眾表示肯定，這兩項指標台南市在六都中均名列第一；在施政力細項中，旅客總住宿人數成長率達22.50％、對台南市的治安滿意度達86.00％。另外，您覺得台南市長有沒有努力對內對外推廣台南市的城市特色細項有高達90.4％的民眾表示肯定，這些細項，台南市都名列第一。

在經濟力細項中，台南市的經濟發展支出占歲出比率21.72％、外國人員人數年增率24.73％、勞動參與力63.1％，台南市也均名列第一；在社福力細項中，每十萬人口自殺死亡增減率負2.0%、志工人數占15歲以上人口比率1.62％和對台南市的長期照護政策是否滿意，有67.7％民眾表示滿意。台南市在社福力成績的總排名也以總平均3.33名列第一。整體來說，在施政力面向中，台南市長黃偉哲的施政滿意度有85.2％。

市府表示，對於這份民調，黃偉哲市長認為施政讓民眾有感，讓市民對自己的城市更有自信，比民調數字波動更重要，他將繼續帶領市府團隊，從市民的角度看問題，找到施政的重點，規劃有感的建設，提升市民的福祉。

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