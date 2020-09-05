藝術進區「優人神鼓」開幕表演登場　黃偉哲邀請市民朋友一起來享受藝術

▲優人神鼓在南區水交社文化園區旁帶來《乘光而行》演出，現場觀眾熱情破表，台南市長黃偉哲特地現身會場，與嘉賓擊鑼鼓宣示藝術進區活動正式開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020藝術進區10周年開幕活動5日晚上由「優人神鼓」在南區水交社文化園區旁帶來《乘光而行》演出，現場觀眾熱情破表，台南市長黃偉哲特地現身會場，與嘉賓擊鑼鼓宣示藝術進區活動正式開跑，黃偉哲市長表示，接下來還有19場的戶外演出，歡迎市民朋友呼朋引伴，一起走出戶外，享受藝術。





藝術進區今年邁入10周年，首場演出在優人神鼓振奮人心的鼓聲中熱情啟動，現場座無虛席，場面盛大，展現市府團隊深耕藝文的里程碑。台南市議員呂維胤、蔡筱薇、王家貞皆親自出席觀賞，以實際行動支持台灣藝文工作者。

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市長黃偉哲特別感謝市民朋友對藝文團體的支持，黃偉哲表示，近幾年台南市的文化建設分別完工開放，民間藝文愈發蓬勃，其中藝術進區已是眾所期待的藝文活動，它就像生活滋潤劑，深入每一區，拉近居民與藝術的距離，豐富民眾的身心靈。



文化局指出，藝術進區開幕場特別邀請國內外知名優人神鼓於水交社文化園區旁草地演出，其振奮人心的鼓聲，為新園區帶來亮點，6日藝術進區列車也將開往佳里區，由NSO國家交響樂團帶來美妙的綠野音樂會<與你共舞>，邀請民眾踴躍前往欣賞。





文化局進一步表示，2020藝術進區活動從9月初至11月底，每週假日巡迴大台南每一個行政區。今年藝術進區的每個場次，除了有限量打卡按讚送禮活動，另有內容豐富的活動手冊，並推出14區藝文小旅行，民眾除於演出當天走出戶外看表演，也能順道探訪各區的文化特色，請市民朋友務必把握每一場精彩的演出。

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