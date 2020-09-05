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「台南禮好」中秋禮品展大遠百開跑　黃偉哲大推台南優質農特產品

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▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

中秋佳節將至，台南市豐富優質的農特產品，成為民眾送禮的最佳選擇，為了方便消費者選購，台南市政府4日起與遠百成功店合作，展開「台南禮好」中秋禮品展，被喻為最佳「叫賣哥」的市長黃偉哲，5日到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。

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▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市柳營、西港、鹽水區等多家農會、農村再生社區、新農人及業者因應中秋節送禮需求，紛紛推出伴手禮組合，並於大遠百設攤舉辦聯合銷售活動，市長黃偉哲特別到場加持，並以撃鼓來祝福業者銷售一路長紅，黃偉哲市長表示，此次展售會現場推出的中秋佳節好物，品質都相當好，作為禮品絕對物超所值。

▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，中秋本來就送禮的佳節，所謂「禮多人不怪」，希望消費者多多選購，用實際行動支持台南市優質農特產品。隨後市長再前往涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽餐張貼國產豬標章，並入內現涮國產豬肉，呼籲消費者安心食用。

▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局表示，此次「台南禮好」舉辦期間自即日起至9月6日止，現場邀集的業者產品品質優良，購買禮品還能搭配台南市推出的加碼優惠措施抽好禮，買一份中秋禮不僅可以享受台南美味、又能振興消費並抽獎，可說是一兼三顧。

▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南禮好」中秋禮品展，市長黃偉哲到場親自推銷、試吃，並前往涮乃葉日式涮涮鍋餐廳張貼國產豬標章，鼓勵店家使用國產豬肉，讓消費者買得安心、吃得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南禮好」中秋禮品展擺設地點位在台南大遠百成功店六樓，攤位包括第一個獲得蜂蜜產銷履歷的「台南市楠西區養蜂產銷班第三班」、榮獲第10屆全國紅龍果冠軍的「清新鮮果園」、榮獲2015、2016全國農村好物獎的「礁坑社區發展協會」、榮獲2次台南市文旦大賽特等獎的「晶讚柚園」、具有國產鹿茸標章認證的「台灣鹿茸生物科技股份有限公司」、採用生態養殖鹽水虱目魚的「台南市第一漁權會漁業生產合作社」、胡麻原鄉「西港區農會」、全國最大牛乳產區柳營農會、產製台南麵的鹽水農會、官田青農育健幸福農場、歸仁青農歸農好棧、使用國產優質鵝肉的田媽媽鵝肉料理餐廳、以有機農場原料生產精油的阿甘生態農園及成立全台第一座農村美術館的土溝農村文化營造協會，現場展售的產品豐富多元，歡迎大家一起來逛中秋禮品展。台南市議員沈震東、呂維胤也親自前來表達支持之意。

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