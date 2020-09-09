　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020北京服貿會。（圖／記者任以芳攝）

▲2020北京服貿會嚴格執行「光盤行動」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

北京舉辦的第一個國際行活動2020年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）今（9日）閉幕。《ETtoday新聞雲》記者觀察發現，本次活動受限疫情報名的外國記者明顯減少，大會還特別提倡「光盤行動」，規定一人一座，戴手套口罩用餐、不剩食，相較以往超豪華餐飲和下午茶，這次為了節約糧食規模縮減許多。

自從疫情之後，大陸政府正式宣布節約糧食，像是「光盤行動，從你我做起」、「文明就餐，杜絕浪費」等標語，出現在不少大規模餐廳、員工食堂、小吃店，門口餐桌醒目位置，全部張貼、擺放節約海報和提示牌，現在連大型國際會議也進行光盤行動，餐飲規模減許少。

▲▼ 2018年廈門金磚五國會議。（圖／記者任以芳攝）

▲2018年廈門金磚五國際級會議，餐飲、軟硬體設備五星級標準。（資料圖／記者任以芳攝）

舉例，過去大陸舉行國際會議活動，光是媒體貴賓區的下午茶整天流水席，中餐、晚餐比照「五星級」飯店自助吧標準，有上百種菜色甜點。其中，最經典就是2018年廈門金磚會議，讓不少中外媒體印象深刻。除了排場大、硬體設備齊全、餐點豪華，現場還有按摩椅。不過，記者們忙工作採訪無福享受，該區幾乎沒人體驗，往後活動再也沒有提供類似的貼心服務。

▲▼2020北京服貿會。（圖／記者任以芳攝）

▲2020年北京服貿會執行光盤醒行動，餐飲規模縮減。（圖／記者任以芳攝）

今年疫情爆發至今，大陸政府開始重視節約糧食，不只民間餐廳必須遵守，就連大型國際活動也比照辦理。像是這次服貿會規格明顯改變，《ETtoday新聞雲》記者觀察發現，媒體用餐區規模縮小非常多，走小而美路線，從上百道菜濃縮成二十多道自助餐。

▲▼2020北京服貿會。（圖／記者任以芳攝）

▲2020年北京服貿會防疫嚴格，一人一座就餐。（圖／記者任以芳攝）

媒體人員進場用餐前必須帶口罩手套，夾菜時禁止交談。就餐環境比照防疫規定，過去十人大圓桌改成一人一座，類似考場座位，彼此相隔至少半米，桌上還有標語提醒「不要剩食」，吃完還有垃圾分類，餐具回收消毒。有陸媒接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「相較以前大型採訪國際型會議，這次服貿會餐飲規格真的減少許多，百道菜剩二十多種。」

▼大陸國際會議倡導節約糧食。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020北京服貿會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020北京服貿會。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸政府重視糧食浪費問題，從民間餐廳到國際級會議，嚴格執行「光盤行動」。（圖／記者任以芳攝）

根據世界自然基金會與中科院聯合發佈的《2018中國城市餐飲食物浪費報告》顯示， 2013年到2015年，大陸城市餐飲每年食物浪費總量約為1700萬噸至1800萬噸。如今，疫情尚未完全有解決方案，不只大陸，全世界糧食浪費問題確實需要節約才能應付未知危機。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
子涵「僅一條綁帶當上衣」辣舞！　超越WiFi裝
被虧5秒不行…小鐘認親林莎有反應！　曝曖昧現況
楊祐寧登記結婚了！「一家3口」甜牽愛妻藏真愛數字
快訊／解放軍兩棲部隊傳「包圍東沙島」！國防部回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9/9台灣狗狗節！ 　阿里巴巴攜狗醫生協會關懷流浪犬

嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

香港與11國洽談「旅遊泡泡」　港旅遊業者：為何沒有台灣？

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：依內地法規處理

王金平登陸免14天隔離！　走類綠色通道..「核酸檢測+抽血」

三星、SK海力士將加入「斷供華為」　美禁令15日生效

澳情報部門搜查「中方駐澳記者住所」　環時：嚴重的政治事件　

解放軍「大薙刀」打退印軍　公布「傘兵高原空降」影片秀肌肉！

他家藏281條蛇整齊排在地上　恐怖景象員警都震驚：4條是活的

香港普篩破百萬人　新增18例新冠肺炎確診

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

9/9台灣狗狗節！ 　阿里巴巴攜狗醫生協會關懷流浪犬

嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

香港與11國洽談「旅遊泡泡」　港旅遊業者：為何沒有台灣？

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：依內地法規處理

王金平登陸免14天隔離！　走類綠色通道..「核酸檢測+抽血」

三星、SK海力士將加入「斷供華為」　美禁令15日生效

澳情報部門搜查「中方駐澳記者住所」　環時：嚴重的政治事件　

解放軍「大薙刀」打退印軍　公布「傘兵高原空降」影片秀肌肉！

他家藏281條蛇整齊排在地上　恐怖景象員警都震驚：4條是活的

香港普篩破百萬人　新增18例新冠肺炎確診

台北老公到南部點小吃！「隨口吐2字」老闆崩潰…怒喊3次：這是油飯

萊劑美豬公聽會「衛福部全缺席」　陳時中：沒收到通知

蔡依林「手工普渡款生日包」穿搭狂出新極限！　網激動點讚：這超實用

林俊宏／【淫保全囚女】人關起來就好了？羈押的替代手段

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

《飛魚》5帥合體！溪邊脫光「肌肉升級」　女粉看呆：太犯規了

上班時間還在刨路塞爆　「1999未回報」陳其邁怒了！施工廠商挨罰10萬

粗心媽牽兒倒垃圾忘帶回！　「張君雅小妹妹」這招真實上演

他抱著媽祖神像問「妳信教嗎？」　四處斂財再把少女帶進廁所猥褻

女鵝突大叫！「地表最強人妻」奪命滅蟑法　萬人跪：有外接case嗎

恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

大陸熱門新聞

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

武漢弘芯遭控　中國晶片史上最大騙局

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

中印準備開戰？陸專家曝「2點決策」

「割乳房」水鬼毛人成政治工具

22歲人網紅釣魚觸電慘死！600萬粉絲哭暈

6歲男童偷溜出幼稚園！闖軌道慘遭火車輾過

環球時報：印度一線部隊離被消滅不遠了

男家中藏281條蛇　恐怖景象嚇人

「你衣服像工人」他進網紅書店被擋！

解放軍「大薙刀」戰印軍　公布傘兵空降片

更多熱門

相關新聞

陸暫停19國56家冷鏈食品企業進口

陸暫停19國56家冷鏈食品企業進口

為防範疑似與進口海鮮食品有關的北京「新發地」、遼寧大連等地市場疫情重演，大陸海關總署8日表示，官方採取一系列措施，致函涉及輸華冷鏈食品105個國家（地區）的主管部門，截至目前，已對19國的56家冷鏈食品企業採取暫停進口措施。

捷克總統批議長訪台　北京比讚

捷克總統批議長訪台　北京比讚

北京成立數位貿易試驗區 2022數位經濟增加值GDP佔比達55%

北京成立數位貿易試驗區 2022數位經濟增加值GDP佔比達55%

周儀翔續留北京　林書豪回歸得外援

周儀翔續留北京　林書豪回歸得外援

環時總編：中印開戰印度毫無勝算

環時總編：中印開戰印度毫無勝算

關鍵字：

北京服貿會光盤行動

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面