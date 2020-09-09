嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

▲2020北京服貿會嚴格執行「光盤行動」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京舉辦的第一個國際行活動2020年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）今（9日）閉幕。《ETtoday新聞雲》記者觀察發現，本次活動受限疫情報名的外國記者明顯減少，大會還特別提倡「光盤行動」，規定一人一座，戴手套口罩用餐、不剩食，相較以往超豪華餐飲和下午茶，這次為了節約糧食規模縮減許多。

自從疫情之後，大陸政府正式宣布節約糧食，像是「光盤行動，從你我做起」、「文明就餐，杜絕浪費」等標語，出現在不少大規模餐廳、員工食堂、小吃店，門口餐桌醒目位置，全部張貼、擺放節約海報和提示牌，現在連大型國際會議也進行光盤行動，餐飲規模減許少。

▲2018年廈門金磚五國際級會議，餐飲、軟硬體設備五星級標準。（資料圖／記者任以芳攝）

舉例，過去大陸舉行國際會議活動，光是媒體貴賓區的下午茶整天流水席，中餐、晚餐比照「五星級」飯店自助吧標準，有上百種菜色甜點。其中，最經典就是2018年廈門金磚會議，讓不少中外媒體印象深刻。除了排場大、硬體設備齊全、餐點豪華，現場還有按摩椅。不過，記者們忙工作採訪無福享受，該區幾乎沒人體驗，往後活動再也沒有提供類似的貼心服務。

▲2020年北京服貿會執行光盤醒行動，餐飲規模縮減。（圖／記者任以芳攝）

今年疫情爆發至今，大陸政府開始重視節約糧食，不只民間餐廳必須遵守，就連大型國際活動也比照辦理。像是這次服貿會規格明顯改變，《ETtoday新聞雲》記者觀察發現，媒體用餐區規模縮小非常多，走小而美路線，從上百道菜濃縮成二十多道自助餐。

▲2020年北京服貿會防疫嚴格，一人一座就餐。（圖／記者任以芳攝）

媒體人員進場用餐前必須帶口罩手套，夾菜時禁止交談。就餐環境比照防疫規定，過去十人大圓桌改成一人一座，類似考場座位，彼此相隔至少半米，桌上還有標語提醒「不要剩食」，吃完還有垃圾分類，餐具回收消毒。有陸媒接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「相較以前大型採訪國際型會議，這次服貿會餐飲規格真的減少許多，百道菜剩二十多種。」

▼大陸國際會議倡導節約糧食。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸政府重視糧食浪費問題，從民間餐廳到國際級會議，嚴格執行「光盤行動」。（圖／記者任以芳攝）

根據世界自然基金會與中科院聯合發佈的《2018中國城市餐飲食物浪費報告》顯示， 2013年到2015年，大陸城市餐飲每年食物浪費總量約為1700萬噸至1800萬噸。如今，疫情尚未完全有解決方案，不只大陸，全世界糧食浪費問題確實需要節約才能應付未知危機。