北京成立數位貿易試驗區　2022數位經濟增加值GDP佔比達55%

▲習近平視訊致辭，承諾支持北京打造數位自貿區。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

2020年中國國際服務貿易交易會4日於北京開幕，大陸國家主席習近平視訊致辭並承諾支持北京設立以科技創新、服務業開放、數位經濟為主的自由貿易試驗區，打造京津冀協同發展的開放平台。陸媒報導，北京市將依託中關村軟體園、金盞、大興機場打造數位貿易試驗區，直至2022年，北京市數位經濟增加值佔地區GDP比重達到55%，成為全國數位經濟發展的先導區和示範區。

▲2020中國國際服務貿易交易會於北京舉行。（圖／CFP）

《北京日報》報導，北京市經濟和信息化局、商務局、金融監管局制定的《北京市促進數字經濟創新發展行動綱要（2020-2022年）》《北京市關於打造數字貿易試驗區的實施方案》《北京國際大數據交易所設立工作實施方案》正式發佈。

《北京市促進數字經濟創新發展行動綱要（2020-2022年）》指出，聚焦「基礎設施建設、數位產業化、產業數位化、數位化治理、數據價值化和數位貿易發展」六大方向，實施基礎設施保障建設工程、數位技術創新築基工程、數位產業協同提升工程、農業工業服務業數位化轉型工程等九項重點工程。

此外，數位貿易試驗區則明確了幾項重點任務，包括，以中關村軟體園國家數位服務出口基地、朝陽金盞國際合作服務區、自貿區大興機場片區打造三位一體的數位經濟和貿易開放格局；探索試驗區內跨境數據安全有序流動的發展路徑；推動跨境數據流動等數位貿易重點領域政策創新等。

在整合數據資源上，北京也將成立國際大數據交易所，提供數據訊息登記平台、受到市場認可的數據交易平台、數據運營管理服務平台、以數據為核心的金融創新服務平台及受新技術驅動的數據金融科技平台等五大功能。

▲北京將成立數位貿易試驗區及國際大數據交易所。（圖／CFP）

至於外界所關注的數據數據跨境流動的資安問題，北京市網信辦提到，將在中央網信辦等部門的指導下，在數位貿易試驗區範圍內，針對服務貿易中商業存在、跨境交付、境外消費、自然人移動等形態涉及的數據跨境流動、數據保護能力認證等內容，研究推進數據跨境流動安全管理試點工作，促進數位經濟新業態發展，提升數位化治理能力，提供有力的政策、管理和安全保障。