防「新發地」疫情重演　陸暫停19國56家冷鏈食品企業進口

▲先前大陸部分地區疫情復發，疑似與進口冷鏈食品產品上存在病毒有關，因此官方推出一系列措施排除風險。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為防範疑似與進口海鮮食品有關的北京「新發地」、遼寧大連等地市場疫情重演，大陸海關總署8日表示，官方採取一系列措施，致函涉及輸華冷鏈食品105個國家（地區）的主管部門，截至目前，已對19國的56家冷鏈食品企業採取暫停進口措施。

中國大陸「2020肉類產業發展大會」8日於青島召開，大陸海關總署在會上表示，隨著境外新冠肺炎疫情的發展，冷鏈環節受污染風險加大，官方採取與出口國家（地區）溝通磋商、對輸華食品企業遠程視訊檢查、對發生疫情企業動態管理等一系列措施，不斷強化源頭管控，保障進口冷鏈食品安全。

截至9月7日，大陸海關總署累計抽查30個國家（地區）的76家肉類、水產品、乳製品、冷凍水果企業。

大陸海關總署稱，有部分企業存在員工口罩手套佩戴不規範、洗手時間不夠、消毒處理措施不足等問題；此外，針對一些國家（地區）部分輸華冷鏈食品生產企業發生聚集性感染事件等情況，海關總署對發生員工感染新冠肺炎的19個國家的56家冷鏈食品企業採取了暫停進口措施，其中有41家企業係自主暫停對華出口。

數據統計，目前，中國已批准從38個國家（地區）2020家企業進口豬、牛、羊、禽、鹿、馬、驢肉等7種肉類產品。中國進口肉類總量已從2014年的279.2萬噸增至2019年的617.82萬噸，五年來增加了121.28%。今年前8個月進口658萬噸，已超過去年全年進口量。

海關總署強調，2019年以來，根據國際動物疫情狀態，中國暫停了波蘭禽肉、匈牙利禽肉、愛爾蘭牛肉和哈薩克斯坦羊肉對華出口，對60家企業採取了取消或暫停註冊資格等措施，對169批不符合法規和食品安全國家標準的肉類，實施了退運或銷毀處理。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦