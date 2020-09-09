彰化揪出無症狀染疫少年　陳時中揭病毒培養結果：證實居檢有效

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

彰化揪出從美國返台無症狀少年（案485）確診染疫，卻引發篩檢政策爭議，相關案件還在請法制組釐清中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日特別揭露，這名個案於15日確診，後續針對其於15日、16日採檢檢體進行病毒培養，結果都為陰性，這也意味個案只要完成14天居家檢疫，其病毒已經不具傳染力，對國內社區安全威脅低。

陳時中表示，案485於8月5日自美國返台探親，入境後無疑似症狀，8月15日接受地方衛生單位採檢後確診，個案分別於8月15日至18日，及8月20日、22日接受採檢，除了18日之檢體結果為陰性外，其餘檢體結果均呈陽性，另8月23日至25日採檢之結果均為陰性；個案已於8月27日出院。其中疾管署針對個案8月15日及16日所採檢體進行兩輪的病毒培養，結果均無法培養出病毒，顯示存在個案體中之病毒已不具傳染力，「所以這情況請大家可以放心」。

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陳時中表示，藉由此案例可再次驗證，我國現行對於入境者全面居家檢疫之做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險，相關政策會持續維持。

這起案件意外揭露彰化縣衛生局篩檢逾千名居家檢疫無症狀者，遭陳時中下令政風調查，第二階段報告已經於8月28日完成，評估還有需要進一步調查之處，交由法制組接手，陳時中今日表示，本週將開會研析案情。