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子宮剛開刀！老公硬來嗆：告我啊　她庭上淚崩「把我當洩慾工具」

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▲已有性侵前科的盧姓男子去年8月間將女網友誘騙返家，一夜硬上3次性侵得逞，女網友怒而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台北男子不顧妻子子宮剛開完刀，竟硬上還嗆聲，「告我啊」，妻子崩潰訴離。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

台北一名人妻小靜（化名）指控其丈夫阿義（化名）婚後性情易怒，甚至將她視為洩慾工具，只要不順從，就會被拍桌大罵，甚至言語威脅要「強插」及錄下性愛過程等，讓她相當崩潰，憤而訴請離婚。法院審理後，認為2人婚姻難以維持可歸咎給其阿義，因此判准離婚。

小靜指控，她與阿義2017年8月初與阿義結婚，而初期感情還算融洽，但因阿義性格易怒，經常無故發火，拍桌大吼、摔砸物品發洩等，甚至對她言語羞辱，讓她開始心生畏懼。

此外，小靜2018年2月4日因罹患子宮肌腺瘤而住院開刀，當時阿義以工作為由沒到醫院照顧她，也沒替她負擔醫藥費，卻在她出院在家休養期間，要求她趕快找工作負擔房租，讓她感到心灰意冷。

小靜怒控，阿義對她極為不尊重，甚至在她剛開完刀後，經常強迫她上床，並為其口交，根本將她視為是洩慾的工具，一旦不順從，阿義就又會以不堪入耳的言語羞辱，而這也成了壓垮2人婚姻的最後一根稻草，小靜最終決定搬離住處。然而，即便與阿義分居，對方仍經常打電話誣指她外遇，甚至威脅要告知她父母，她忍無可忍，憤而向法院訴請離婚。

法院開庭時，阿義並未到場，但提出書狀辯稱，妻子開完刀後到搬離家之前，都以身體不適為由拒絕行房，而他同時間也接獲很多通莫名電話騷擾，而內容竟是妻子與他名男子的性愛對話，他事後也為此跟妻子發生衝突，也要妻子若有外遇就坦承告知，豈料對方卻直接提出離婚，他才因此口出惡言，但並非有意。

不過，法官審理時勘驗小靜所提出的錄音檔發現，阿義曾對小靜說出，「等我硬把妳插進去，那妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院去告我」、「把妳綁起來，然後刺進去，刺妳的過程跟射進去到BB流出來的過程錄下來」、「自己老婆不能刺，要刺誰」、「要是被我發現離婚前有別的男人的話，妳就會像電視那樣，殺死妳，還要把妳切成一塊一塊的」等。

另外，阿義雖然提出在小靜拒絕行房期間多次接到騷擾電話，但他卻提不出證據證實，法官因此不採信他的說詞，再者，就算阿義所說的那些恐嚇威脅話語只是一時氣話，但他不冷靜自制，還多次出言侮辱，2人夫妻間的關係難以維繫也可歸咎於他。

此外，阿義在開庭期間2度無故不到庭，也沒再提出書狀答辯，可見他並沒有意願積極改善2人的婚姻關係，因此判准2人離婚。

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