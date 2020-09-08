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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

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高雄一名14歲少女在失蹤3日後，終在新竹找到，警方並因此逮捕嫌犯羅育祥。而令各界驚訝的是，此嫌去年已因性侵案被起訴，為何當時法院讓其交保？又在上訴期間的空窗期，為何又不羈押？凡此懷疑，實凸顯現行羈押與替代羈押手段的大問題。

基於無罪推定，羈押最主要目的就在防止被告逃亡或湮滅證據，而非預支刑罰，既然如此，羈押自然是最不得已的手段。只是面對某些再犯率極高的犯罪，如性侵害，如此的羈押目的顯然不足。故早在1997年《刑事訴訟法》修正時，就沿襲德國法制，增加第101條之1，即所謂「預防性羈押」；只是條文中的「有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞」，不僅用語空泛，再加以反覆犯罪的風險，實在很難評估，致僅能取決於司法者的內在意志。

判決確定前出現空窗期

如以羅育祥所涉的前案，即下藥性侵2名少女的案件來說，雖於起訴時，士林地方法院以5萬元交保，但檢方於今年5月全案辯論終結前，以有再犯風險聲請羈押，但法院仍以其並無性侵前例，又按時報到，也與被害人和解，似無反覆實施同一犯罪之虞，致不為羈押，或讓人感到質疑與扼腕，似也無法以之後再犯的結果，來指摘當初不裁定羈押的決定違法。

至於第一審判決有罪後，是否必然羈押，因涉及有罪推定，致一直未能在立法上有所突破。故於判決確定前的空窗期，反該思考現行替代羈押的手段，是否足以保證將來的刑罰執行與防止再犯。

由於每個人的財力與對金錢的感受性不同，故無論以多少錢保釋，都難防逃亡之心。至於限制住居，在不可能全天候監視，僅能要求被告按時向警察機關報到下，就必出現諸多逃亡的漏洞，更遑論可防止再犯。也因此，在去年修正《刑事訴訟法》第116條之2，即有關停止羈押的替代手段時，就於第1項第4款明文，得對被告施以電子監控。

而拜科技進步之賜，藉由GPS定位系統，不僅可對被告進行全天候24小時的電子監控；甚至在美國，還發展出可黏貼於人身的電子晶片，以即時知曉被告是否酒精濃度過高或吸毒。

可施以全天候電子監控

施以全天候的電子監控，未必是阻絕逃亡或再犯的萬靈丹，卻成為替代羈押手段的最重要利器。惟此種監控，或有嚇阻犯罪之作用，卻也在被告內在築起一道圍牆，故法條僅列以得為「適當之科技設備監控」，實過於簡略，致必須有更詳細的規範為補充。

而於去年6月修法，立法者授權司法院會同行政院訂定具體的執行辦法，雖於今年8月公布，並於9月1日正式實施，只是相關配套措施與設備是否已經完備、如何判斷施以電子監控的時機、如何的手段方符合比例原則，甚至如何避免使監控等同無形監獄等等，恐仍待時間的磨合。（本文經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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