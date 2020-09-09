董事長公公當一歲半孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆：他有小三前科！

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸山東省淄博理光董事長楊光金被兒子指控，當著一歲半的孫女面前性侵媳婦。楊男吞不下這口氣，近日拿著鑼跑到父親公司門口掛布條，還一邊敲鑼一邊大喊，「喪盡天良！我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」

▲楊男透過微博回應網友質疑。（圖／翻攝自當事人微博，下同）

根據《易視頻》報導，楊男聲稱，考量到新冠肺炎疫情問題，他將父母、妻兒通通送到加拿大溫哥華安置，沒想到7月12日父親突然支開母親，並當著一歲半的孫女面前，將媳婦拖進房間裡性侵；更誇張的是，母親知曉後仍選擇放任，甚至和父親一樣，認為這件事是「通姦」。

據了解，楊男還有一名哥哥，9月6日才剛結婚，起初妻子顧慮到哥哥和嫂子的婚禮，想要延後報警，後來扛不住壓力選擇全盤托出，他一聽覺得事態嚴重，於是鼓勵妻子勇敢站出來，並在與律師討論後於8月3日向當地警方報案。

▲楊男PO出與母親的對話內容。

為了逼父親回到山東，楊男乾脆跑到公司門口拉起布條，並且一邊敲鑼一邊大喊，「楊光金當著18個月的孫女面前性侵兒媳婦！喪盡天良！我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」至於外界質疑是否想藉此機會分家產，他回應，「我創業開公司，沒向父親要過任何車子或房子，包括創業都沒讓父母出過一分錢，所以有底氣和他們硬到底。」

楊男事後還在微博創建帳號「楊光金當著孫女面性侵兒媳」，揭發父親楊光金和母親陳月芳都是淄博理光辦公設備有限公司的股東，該公司註冊資本為1000萬人民幣，「父親之前有找小三的前科，長期在家裡作威作福」、「這個世界上，我和妻子是最希望這件事情是假的那兩個人了」。