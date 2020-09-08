強吻女學生！台南狼師超噁對話曝光：是不是肖想我的「香菇先生」

▲台南狼師強吻女學生，竟噁問，「是不是肖想我的香菇先生」。（圖／翻攝PTT）

記者陳韻如／台南報導

台南一間私立高中被爆出有老師強吻女學生，且事後傳訊道歉時，竟還詢問，「你是不是要我脫光光、你是不是肖想我的香菇先生」，讓女學生相當崩潰。《ETtoday新聞雲》稍早致電詢問校方，校方也證實此事，並已立刻啟動性評會調查，而目前也已將該名老師停職，詳細的事發情形也有待釐清。

一名網友在8日在PTT上發文表示，這件事情是2019年11月的事，但受害女學生一直到最近才說出這個經歷。網友寫道，當時該老師與兩名女學生在教室內準備比賽相關事宜，但沒想到，老師竟趁著其中一人離開去廁所時，強吻留在教室的女學生，而當下該受害女學生因為受到驚嚇，腦袋一片空白，拼命掙扎，直到另一人折返教室撞見這幕時，老師才罷手。

誇張的是，這名老師事後還傳訊騷擾，「如果我可以做一個好老師，就不會這樣了」、「對不起，我不是一個好老師，我真的是一個爛人」，一開始疑似是要道歉，但沒想到後面卻開始稱受害女學生，「討厭鬼」，「就說你是討厭鬼了，可是我好喜歡討厭鬼喔」，接著竟開口詢問，「你是不是要我脫光光」、「你是不是在肖想我的香菇先生」，讓女學生相當傻眼回覆，「我感到萬分驚恐」。

網友提到，這名受害女學生在班上也是遭霸凌對象，但教師卻不伸出援手，還在教室內強吻女學生，「這樣的學校真的沒問題嗎？」且此事也早已通報學校，而受害女學生也被找去問話了解，但「結果就是被搓掉」。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電詢問校方，校方也證實有發生此事，但否認有接獲通報，而目前已立即啟動性平會，另外也將成立專案小組調查，並且已將該老師停職處分，而未來也將針對受害女學生進行輔導，而至於詳細的事發原因仍有待釐清。

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