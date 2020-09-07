▲ 蓋淡北道路，新北交通局：受益者是雙北市民。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，淡北道路是紓解民眾往返北海岸觀光旅遊、通勤的最佳方案路廊，主要受益對象為雙北市民，而絕非是將車流壅塞問題轉於北投、士林地區。鍾鳴時強調，淡海新市鎮三大交通建設−淡江大橋、淡海輕軌、淡水道路，才算完整；至於台2線都市計畫應全線開闢40公尺寬，目前也未達成，故仍有賴整體區域發展完善。

新北市新工處5日辦理地方說明會，雙北市交通局皆有派員到場聽取民眾建議，並與民眾雙向溝通。

▲ 雙北市交通局皆有派員到場聽取民眾建議，並與民眾雙向溝通。

鍾鳴時表示，淡北道路北起台2線與台2乙線交會點附近（淡金路與中正東路交叉路口），南迄台2線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），全長約5.45公里，完工後可紓解台2線長期交通壅塞問題，更是打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，淡北道路在環評審議階段，雙北交通局皆出席審查會議，充分說明交通配套措施，並於淡北道路及周邊路段設置車流偵測、智慧化管理、雙市交控監測與管理、淡北道路行公車、台2公車專用道，絕非將車流壅塞問題轉於北投、士林地區。

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