桃園新增一例登革熱！10多歲男發燒、肌肉痠痛確診　本土累計16例

▲桃園今（7日）再增1名本土登革熱患者。（圖／疾管署提供）

文／中央社記者陳偉婷台北

疾管署今天公布，國內新增1例本土登革熱病例，為桃園市桃園區10多歲男性，住院治療中，研判與先前長安里群聚有關。衛生福利部疾病管制署下午公布，國內新增1例本土登革熱病例，為居住桃園市桃園區中聖里10多歲男性，8月29日因出現發燒及肌肉痠痛等症狀至診所就醫，因反覆發燒且高燒40度，在31日再次就醫並收治住院。

個案住院期間出現紅疹，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報後，確診為登革熱第一型；目前住院治療中。疾管署副署長莊人祥下午表示，個案可被感染期間主要活動地為桃園市桃園區住家及補習班等地，與8月30日公布第15例本土個案的住家與活動地相距約200公尺。

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初步研判本案感染地為桃園市桃園區，可能與桃園區本土群聚事件有關，也不排除社區中可能存在不顯性感染者。疾管署統計，今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，15例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案。

長安里群聚案持續有散發病例，莊人祥說，目前有散發個案，因人是活動的，可能社區有不顯性感染，雖有針對群聚病例擴大採檢，但也可能漏掉或當地還有一些帶毒的蚊子還沒有清除，兩種可能性都有。疫調發現，個案住家附近查到8個積水容器，其中4個有孓孑。已開單要求改善。

疾管署呼籲，近期國內仍屬高溫多雨的天氣型態，民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，積極清消環境及清除病媒蚊孳生源。另外，民眾如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史；同時，醫療院所也應提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、 群聚史），並搭配使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及早通報。