困IKEA電梯半小時出來沒人理！民怨「僅給1張餐券」…官方喊冤回應

▲民眾抱怨日前前往IKEA新桃園店消費，受困電梯內半個小時，事後卻沒有得到該有的補償 。（圖／IKEA提供）

記者鮑璿安／台北報導

IKEA宜家家居新桃園店7月底開幕後就湧入眾多人潮，近日卻傳出有9名大人3名小孩受困在電梯內長達半小時，脫困時沒有得到店家的道歉，僅有每人1張餐券以及1杯水為補償，讓受困者感到相當錯愕，對此IKEA喊冤是誤會一場。

據了解，日前桃園一位媽媽帶著小孩前往IKEA新桃園店消費，不料卻困在電梯將近半個小時，期間店家並沒有將電梯停止運作，僅有口頭告知其他客人電梯故障的事情，最後是通過店家求救消防隊員才得以脫困。受困者原以為能夠得到店家重視，不過事後卻以每人1張餐券以及1杯水為補償，讓她十分錯愕，這位媽媽也在PTT發文表示，「期間的煎熬就先不提了，就是大家知道的悶熱、不通風、滿頭大汗、嬰兒鬧，反倒是這麼大一間公司的事後處理態度令人不敢恭維。」

▲IKEA 表示人員有立刻趕到B1，但抵達時顧客也離開了 。（圖／記者鮑璿安攝）

對此，IKEA 官方給予回應，店內人員獲報時在第一時間就請廠商和消防隊到場處理，值班主管等相關人員也在預定電梯停靠的1樓等候，但電梯卻停往B1，才會造成受困民眾離開電梯時沒有看到店內人員，雖然人員立刻趕到B1但抵達時顧客也離開了。

IKEA表示相當重視這件事情，除了與廠商一起檢討避免類似狀況發生，當天遇到狀況的顧客，也可與桃園店客服聯繫。事件曝光之後也引發網友兩極化留言：「怎麼不是一年份肉丸？」、「故障也要有個交代」，也有網友指出：「算是標準流程了」、「就一般電梯故障也沒什麼好解釋的。」