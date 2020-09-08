邊境「45年第1槍」…印國防部：是解放軍先開火！　中方完全誤導

▲印度軍方指控是解放軍先開火。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中印邊境衝突再升級，解放軍西部戰區8日凌晨指出，印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅；這也成為中印停火協議45年來首次開火。印方也在8日下午駁斥，印軍沒有越線，也沒有採取任何開火的手段，「印度軍隊展現了極大的成熟與負責態度。」

《印度斯坦時報》8日報導指出，印度國防部聲明指出，印軍沒有越過實際控制線地區（LAC），也沒有使用包含開火在內的任何侵略手段，「解放軍公然違反協議，並進行了侵略性的演習。」印度國防部也在聲明中強調，雙方在軍事、外交和政治層面的接觸談判正在進行中。

聲明中寫道，「2020年9月7日解放軍試圖接近我們在實控線的基地，而當他們自己的士兵進行勸阻時，解放軍向空中擊發了幾顆子彈，試圖恐嚇自己的部隊。」聲明指出，儘管受到嚴重挑釁，但印軍保持了極大的克制，表現出成熟與負責任的態度。

印度國防部指出，印度致力於緩解實控線上的緊張局勢，但中方卻繼續用挑釁行動讓局勢升級，「印度軍隊致力維護和平與安寧，也決心不惜一切代價保護國家完整和主權，解放軍西部戰區的聲明是試圖誤導他們國內與國際的民眾。」

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