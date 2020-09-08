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解放軍綁架五名印度男子？　陸外交部：不掌握具體情況

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▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

印媒報導稱，5名印度男子在中印邊境藏南地區（印度稱「阿魯納恰爾邦」）失蹤，疑被解放軍「綁架」。對此，中國外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上表示，「我們從不承認在中國領土上非法設立的所謂『阿魯納恰爾邦』，不掌握相關案件的具體情況 。」

此前，「阿魯納恰爾邦」議員艾林（Ninong Ering）在Twitter上發文指，有5名村民在去捕魚時，在阿魯納恰爾邦上蘇班西里縣 （Upper Subansiri）的中印邊境地區被解放軍綁架。

埃林稱，中國軍隊繼拉達克（Ladakh）和洞朗（Doklam）之後，開始入侵阿魯納恰爾邦。他還聲稱，中國人已經越過了中印邊界實際控制線，而中國軍隊已是第二次綁架印度人。埃林認為，中國是希望將注意力從拉達克轉移到阿魯納恰爾邦，這是中國聲東擊西的戰術。

不過，艾林聲稱從「失蹤者家屬」口中得到的消息並沒有被當地警方確認。據《印度斯坦時報》消息，當地警察局長古薩（Taru Gussar）表示，暫時沒有收到任何家庭成員的正式報案，因此還不能證實綁架事件確實發生過。

他說，「我們從媒體報導中獲悉此事，並已派出搜尋小組前往事發地查明真相；邊民失蹤的事件此前也曾發生過，他們可能只是迷路而已，也許數日之後就會自行回家。」

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