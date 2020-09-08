中印邊境45年來第一槍！解放軍控印軍「越界還先開火」：嚴重挑釁

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

邊境衝突尚未平息，中印再生新的風波，解放軍與印度軍在拉達克(Ladakh)東部的邊境區，發生開火事件，這也可能是中印停火協議45年來首次開火。解放軍西部戰區今（8）日凌晨回應，稱印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，「我們要求印方立即停止危險行動。」

▲中印邊境衝突一波未平一波又起 。（圖／達志影像／美聯社）

西部戰區新聞發言人張水利大校指出，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員「鳴槍威脅」，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

張水利表示，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。

「我們要求印方立即停止危險行動」，張水利向印度喊話，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件，戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

▲印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

中印兩國在1975年曾經簽署協議，雙方不能使用武力槍械，因此這40多年來，兩國彼此都沒有開過一槍。《印度斯坦時報》報導稱，雙方出現開火情況下，那麼這就會是這45年來兩國首次開槍。