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北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催補貨！她目睹傻眼：不消費繼續吃

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▲北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催老闆補貨！她目睹傻眼：沒消費。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

▲大媽將半盤牛肚吃光光。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友昨日逛北投傳統市場時，看見有位大媽在某攤上，狂試吃了半盤的牛肚後，還叫老闆快點補貨「繼續吃」，目睹全程的她不以為然，傻眼直呼「太誇張...我也開了眼界！」

女網友在臉書社團「台北之北投幫」發文感嘆，「其實做生意真的不容易，即使老闆歡迎試吃，這位大媽妳也太扯，一盤牛肚吃了半盤還叫老闆快補貨，我們路人都嚇屎了，要不要給妳添一碗白飯啊！」

請繼續往下閱讀...

她提到，該攤位是販賣涼拌木瓜、香水檸檬原汁、百香果，還有牛肚、鴨掌滷味等，「試吃後口感佳，我跟朋友莫名奇妙買了1千多塊，然後看著這位大媽吃得意猶未盡，好脾氣老闆有提醒她別吃得太用力，可是她不消費還厚著臉皮繼續吃，更催促老闆補貨，我們在旁邊看到傻眼。」

對此，網友們紛紛回應，「市場逛一圈吃飽吃滿」、「恥力也是本事的一種」、「全台都有一樣的人存在~我遇過吃我1斤魚丸的，最後還把湯打包」、「路邊吃到飽大媽就是狂」、「台灣的歐巴桑是世界上最厲害的生物」、「再來一碗熱騰騰的湯更好」、「順便拿張倚子來」、「可能以為還在普渡吧，吃飽一點」。

另外，也有人不禁好奇，老闆是否乖乖補貨，對此原po表示，「老闆真的有補貨耶，所以我們都很傻眼...那大媽還接著吃。」

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