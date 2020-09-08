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影／豬油食品免標產地！陳時中與食藥署不同調：還是盡量要標

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記者洪巧藍／台北報導

蔡英文總統宣布國內將於元旦開放含瘦肉精美豬以及全齡美牛，衛福部食藥署昨（7）深夜悄悄把攸關美豬美牛規範的《動物用藥殘留標準》、《散裝食品標示規定》等修正草案預告上網，規範中提及豬油散裝食品可以免原料產地標示。衛福部長陳時中今（8）日受訪說明自身立場，「我認為要朝向盡量標示的方向進行」。

▲▼衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

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衛福部食品藥物管理署昨（7）日深夜一口氣把《動物用藥殘留標準草案》、《美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定草案》及《散裝食品標示規定第五點修正草案》等預告公布上網。

《動物用藥殘留標準》當中豬肉的萊克多巴胺殘留容許上限，與陳時中上週六（5日）公布一致，豬肉肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.4ppm，其他可供食用部位的豬雜碎（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）則為0.01ppm。

陳時中當時也說，為透明豬肉原料原產地資訊，從110年起，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。然而散裝食品標示規範卻出現「原料含豬脂之散裝食品，除該食品為豬脂外，其豬脂原料免為第一項原料原產地(國)之標示。」意味豬油散裝食品無須標示其產地。

陳時中今日受訪表示，現在還在預告屬基本架構，還在蒐集意見，會與相關團體溝通「我朝向盡量標，希望讓消費者清楚方向進行」。

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