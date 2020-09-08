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0.6公尺溫泉池玩跳水！他頭朝下一躍「脖子咔擦」慘死　家屬怒告飯店

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▲▼ 溫泉。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲ 泡溫泉要注意安全。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

泡溫泉放鬆深受不少人歡迎，然而大陸魏姓男子與友人入住廣東廣州一間溫泉飯店時，因向友人的孩子示範如何跳水，不慎撞倒致頸椎骨折，送院後搶救後不幸死亡。死者家屬認為飯店未盡安全保障義務，事後提出訢訟，不過日前遭廣州市增城區法院駁回。

綜合陸媒報導，魏男2018年9月與多名好友共7人入住廣州市增城區某溫泉飯店，房間前方有一個長約3公尺、寬約2公尺、水深0.6公尺的溫泉池，而房間內則有提示標明「請勿在泡池內嬉戲打鬧」。

當晚，大家在泡溫泉後休息時，魏男向李姓友人的孩子表示要示範如何跳水，同行的趙姓好友上前勸阻，但他們並沒有聽進去，魏男從溫泉池邊向池內縱身一躍，下秒撞傷頭部後死亡。

經鑑定，魏男因頭頂撞到硬物導致的頸椎骨折、頸部脊髓挫裂傷致呼吸循環衰竭死亡。死者家屬認為，飯店沒有關於泡溫泉的警示或提示，又指事故發生的根本原因是牆壁與溫泉池的設計不合理，魏男蹲下時，屁股碰到牆壁導致蹲立不穩而不慎落水，導致意外發生。

飯店則認為，魏男不聽勸阻，用「頭部朝下」的姿勢跳入溫泉池，是造成事故的主因；其次，房間內已擺放有禁止在溫泉池嬉戲打鬧的提示，而事故發生後，飯店也積極救助；飯店對住客身亡深表遺憾，但強調魏男之死與其無關，因此拒絕承擔賠償責任。

法院最後認定，溫泉飯店已盡安全保障義務，對魏男在溫泉池跳水身亡不存在過錯，且無法認定法律上的因果關係，故駁回家屬訴訟請求。宣判後雙方未上訴，案件裁決生效。

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