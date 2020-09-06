「太極宗師」馬保國弟子為師傅爭口氣　1分鐘內遭3擊倒一樣被打爆

▲馬保國弟子葉廷一分鐘內落敗。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

大陸自稱是「渾元形意太極掌門」的馬保國，先前自吹武功高強卻被業餘格鬥拳手打得落花流水，影片瞬間爆紅淪為笑柄。如今其弟子葉廷也在3日當天，和搏擊網紅阿虎上擂台捉對廝殺，儘管身手比68歲師傅敏捷一些，仍落得1分鐘內被3次擊倒，裁判立刻宣布比賽結束。

「渾元形意太極掌門」馬保國先前以「接化發」連續動作，號稱能在電光火石之間迅速制伏對手，並將每個手部動作稱為「鞭」。然而馬保國對陣業餘選手王慶民時幾乎無法反擊，吞下大敗仗，「接化發」的教學影片也立刻淪為網友笑柄。

▼馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）





▲▼葉廷一度讓阿虎踉蹌，但全場多是挨打的份。（圖／翻攝自微博）

馬保國的弟子葉廷3日在廣州「拳盛時代」搏擊俱樂部登場，對上網紅拳手阿虎，對「渾元形意太極掌門」一群極想要扳回一城的弟子們來說，為了證明師傅確是武功高強，此役必須讓武林另眼相看。事實上曾是自由搏擊選手的葉廷，在擂台賽中並沒有使用「渾元形意太極門」的招數，而是以自由搏擊打法和阿虎對打，卻在短短1分鐘的時間被3次擊倒，第3次甚至摔下擂台，裁判一看立刻做出手勢，比賽到此為止。

據陸媒《搜狐》報導，葉廷曾在2018年「挑戰」馬保國，馬也接受挑戰，但當時雙方在台上「一邊打一邊討價還價」，全程佯裝作勢，毫無實際出拳，最後以平局收場，葉廷更宣布拜馬保國為師。2019年受訪時他表示當時為馬保國所折服，「我師父馬保國德藝雙馨，我才拜詩的！說我被洗腦之人，才是真被人洗腦了！」