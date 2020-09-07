泡溫泉硬要跳水！男當場撞池底「頸椎骨折」慘死...家屬怒告酒店





▲溫泉。（圖／取自Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名魏姓男子2018年9月和友人一同去泡溫泉，期間他不顧勸阻，堅持要向大家示範如何正確跳水，結果一跳進去撞到頭，結果「頸椎骨折、頸部脊髓挫裂傷」最後導致呼吸衰竭死亡。家屬一狀告上法院，認為酒店沒有盡到安保義務。

根據「人民日報」6日報導，魏某與好友一行共7人入住酒店，一起去泡溫泉，他教朋友小孩跳水時應該「手跟頭先下」，並躍躍欲試要當場示範如何跳水，同行的友人趙某雖然勸說危險制止，但魏某還是不顧一切跳進去。

結果魏某一跳進去就撞到頭部，雖然經醫生搶救但仍無效死亡。經鑑定，魏某是因頭頂部與鈍物作用而導致的頸椎骨折、頸部脊髓挫裂傷致呼吸循環衰竭死亡。

據了解，該溫泉池長約3米，寬約2米，水深0.6米，旁邊掛有「請勿在泡池內嬉戲打鬧」的提示牌。事後魏某家屬悲痛欲絕控訴，溫泉酒店未盡到安全保障義務，應承擔本案的全部責任。

家屬指出，魏某確實想示範跳水，但是因為牆壁與溫泉池的設計不合理，魏某蹲下時屁股碰到牆壁導致蹲立不穩而不慎落水，才導致意外發生。酒店方認為，魏某不聽他人勸阻，使用頭部朝下的姿勢跳入溫泉池內，本人存在重大過錯，酒店證照齊全，也積極協助救治。

法院審理認為，溫泉酒店已盡相應安全保障義務，對魏某在溫泉池跳水身亡事故的發生不存在過錯，且因預見發生損害可能性小而無法認定法律上的因果關係，故判決駁回原告訴訟請求。

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