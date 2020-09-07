揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

▲三星Samsung將關閉公司在中國的唯一一間電腦工廠。圖為三星顯示螢幕產品參展CES。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

南韓電子巨頭三星又一項業務退出「中國製造」！據路透社、韓聯社報導，三星電子將於11月，關閉位於天津的電視工廠，以提高供應鏈管理效率。值得注意的是，該工廠是三星在中國唯一的一座電視工廠，因此這將是繼手機、電腦後，三星第三個退出中國製造的業務。

據了解，三星位於天津的電視工廠將於10月底停產、11月底正式關閉，並考慮將齊出售給其他電視代工廠；報導稱，目前三星正在商討員工補償方案，但對此一訊息，三星公司尚未發表官方回應。

▲三星過去在天津設有手機、電視等工廠以供應海外市場。（圖／視覺中國）

公開資訊顯示，天津三星電視工廠成立於1993年，擁有超過600名員工，包含3條完整的電視組裝線，用以滿足中國市場和部分海外市場需求。

IT之家數據顯示，2013年以來，中國大陸本土電視品牌崛起，侵蝕了海外品牌市佔率，到2019年，三星電視在中國的市占率為2%。

今年8月，三星電子發出聲明表示，公司將停止蘇州電腦工廠的營運。據了解，工廠內1700名員工中，有半數人將受到影響，不包括研發人員，該工廠是三星在中國大陸的最後一間電腦工廠。

在此之前，三星已因「競爭日益激烈」，於2018年底、2019年10月陸續關閉在天津、廣東惠州的手機工廠，停止在中國大陸生產手機產品，將主要生產基地移往越南和印度。至此，三星在中國大陸控制的產業鏈，僅剩蘇州和西安兩個半導體製造廠。

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