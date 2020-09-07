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三星將推新摺疊新機Galaxy Z Fold S　概念近似Surface Duo

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▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星電子目前所推出的摺疊手機，最多僅能攤開至180度。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子甫在9/1時，正式亮相了最新一代摺疊手機Galaxy Z Fold2，而現在就有傳言指出，三星已著手研發另一款摺疊手機Galaxy Z Fold S，其摺疊概念類似微軟的Surface Duo，手機摺疊角度從原先的180度直接躍升360度。

與Surface Duo不同的是，Galaxy Z Fold S一樣不會採用雙螢幕的設計，而是直接用單片OLED螢幕做到360度的摺疊。

不過，因為Galaxy Z Fold S手機強調的是機身的纖薄，因此有可能僅有內螢幕的配置，而不會有外螢幕；市場人士認為，這樣的設計方式可以讓Galaxy Z Fold S的外型更時尚、更便於攜帶。

另一方面，Galaxy Z Fold S可能會比Surface Duo更好的規格競爭力；外國媒體認為，Surface Duo處理器僅採用了高通去年所推出的S855晶片，而Galaxy Z Fold S則可能搭載高通S875處理器。外界認為，Galaxy Z Fold S有可能在2021年問世。

▼三星有可能推出新摺疊新機Galaxy Z Fold S。（圖／翻攝自推特）

▲▼三星有可能推出新摺疊新機Galaxy Z Fold S。（圖／翻攝自推特）

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