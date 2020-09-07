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砂石車滲漏污泥影響交安　南警即時處置確保用路安全

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▲台南市東區小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，長達400公尺，警方在場管制交通，員警協助環保局清除，確保用路安全。（圖／記者林悅攝）

▲台南市東區小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，長達400公尺，警方在場管制交通，員警協助環保局清除，確保用路安全。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局莊敬派出所，7日上午10時20分接獲民眾報案，指小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，警方發現污染路面長達400公尺，警方在場管制交通，並協助環保局派員清除，確保用路安全。

▲台南市東區小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，長達400公尺，警方在場管制交通，員警協助環保局清除，確保用路安全。（圖／記者林悅攝）

市警一分局派出所獲報後，立即派遣線上巡邏員警謝育真、廖晏霆趕到現場查處，發現小東路由西往東方向外側及機慢車道沿線有大片滲漏泥漿，一路自小東、莊敬路口延伸至小東、中華東路口長達約400公尺，嚴重影響來往車輛通行。巡邏員警為免用路人途經發生危險，迅速在現場設置三角錐，進行疏導管制並通報環保局到場處理。

▲台南市東區小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，長達400公尺，警方在場管制交通，員警協助環保局清除，確保用路安全。（圖／記者林悅攝）

經環保局人員到場以強力水柱清洗路面汙泥，由於泥漿佔道面積太廣，且小東路沿線為台南市主要道路，影響交通甚鉅，現場無法單靠環保人員清理，女警謝育真見狀，便主動拿起放置在土地公廟旁的掃把，上前協助將路面殘留的淤泥掃至水溝旁，另一名員警廖晏霆則於後方持續指揮引導車輛通行，在員警及環保局人員同心協力下，於2小時內順利清除乾淨，恢復道路通行順暢及避免交通事故發生。

▲台南市東區小東路與莊敬路口前有大片汙泥佔據道路，長達400公尺，警方在場管制交通，員警協助環保局清除，確保用路安全。（圖／記者林悅攝）

員警事後循線追查確認該滲漏泥漿之曳引車車號，通知駕駛人到所說明，並依道路交通管理處罰條例30條1項2款告發，處以新台幣3000元以上9000元以下罰鍰。市警一分局呼籲砂石車業者及駕駛，載運砂石途中，一定要依規定以帆布附蓋住後車斗，才不會導致砂石滲漏，造成後方車輛無法通行發生交通危險！

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

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