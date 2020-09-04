絕命終結站翻版？砂石車暴衝民宅…毀2屋2車「幸好先撞斷燈桿」

▲▼台南市南區西門路一段與新興路口，一輛砂石車撞入民宅，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區西門路一段與新興路口，4日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車行經該處時失控逆向先撞倒分隔烏燈桿，再衝入鐵皮屋民宅，並撞到1部機車，另有1部行經該處自小客車被倒下燈桿及碎片擊毀，砂石車郭姓駕駛被搶救脫困，郭男及機車吳姓女騎士送醫，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市消防局4日上午9時20分許據報，南區西門路一段與新興路口有砂石車撞入民宅屋內，119馬上派遣南門、東門及公園消防分隊消防救車及救護車前往處理。

南門車組到達現場，發現砂石車撞到房子，並有撞到一部機車，砂石車駕駛受困車內，遭波及的女性機車騎士沒有受困，消防局公園分隊救護人員先對36歲吳姓機車女騎士救護處理，吳女意識清楚，主述尾椎疼痛，救護車送往市立醫院就醫。在消防人員全力搶救下，於9時40分許，將55歲郭姓砂石車司機救出脫困，郭男意識清楚，主述頸部覺得疼痛，由東門分隊救護車送往成大醫院就醫。

台南市警六分局據報馬上派員到場管制交通及進行車禍勘查測繪蒐證，初步調查受撞擊的西門路一段393號及395號2家鐵皮屋，屋內沒有人員受傷受困。而被倒下燈桿及裂零件砸毀的自小客車，車上林姓駕駛及其楊姓妻子人都未受傷，但受到極度驚嚇。自小客車前後車窗及左側車體嚴重毀損。

楊女事後心有餘悸表示，該駕駛人疑似精神不濟，事發當時車子不斷偏移，駛入對向車道，先是開上中央分隔島，撞斷燈桿，接著逆向衝進民宅，她嚇死了，幸好她與先生都沒受傷，只有車子重創，真的很幸運，他們一定要去拜拜才行。

據了解，案發時林先生開車載楊姓妻子，沿西門路一段北向南行駛到該處，剛好看到大貨車失控偏向衝過來，幸好先撞斷燈桿，再撞民宅，並沒有與他們的車輛直接面對面對撞，否則後果不堪設想。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中

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