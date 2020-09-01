西濱下車路肩撿垃圾…砂石車爆撞扁「夾死斷頭」！2工人屍塊飛散

▲西濱砂石車追撞車禍！工程車遭擠扁2死3傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者許力方、黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路發生一起嚴重死亡車禍，警消1日下午獲報，西濱南下130.9公里處有一輛砂石車和工程車撞上，到場發現，3名工人原本正在清掃路肩，突遭聯結車猛力追撞，工程車當場被擠扁，1人被夾在車外，1人身首異處、血肉模糊，屍塊還飛散至橋下，造成2死3傷悲劇，現場慘不忍睹。

事發於1日下午1時許，53歲徐姓男子駕駛聯結砂石車，行駛至西濱苗栗苑裡路段130.9公里處時，不明原因追撞上黃色工程車，又再往前推撞另一輛藍色小貨車，當時作業車執行路容清掃進行施工警示，2 名工人下車正在撿拾路肩掉落物，閃避不及，當場被撞死。

據了解，2名死者為32歲甘姓男子及51歲邱姓男子，皆為公路總局第二區養護工程處委外包商清潔人員。警消到場時，發現其中一人被夾在車頭，明顯死亡，另一人遭猛烈撞擊，當場斷頭、身首分離，部分屍塊連同車體殘骸飛散到橋下，血肉模糊，警方不敢大意，為此一度暫時封閉橋下道路撿拾遺骸。

砂石車追撞，劇烈撞擊力將工程車一路推擠夾擊將近20公尺，砂石車車頭變形，工程車身嚴重變形扭曲，瞬間變成一團廢鐵，被夾在砂石車和護欄間，在護欄上留下長長的刮痕，現場殘骸四散，觸目驚心，69歲練姓駕駛則受困車內，仍有意識，消防緊急出動大型吊車，耗時30分鐘破壞，協助脫困送醫。

車禍共造成2死3傷，分別為甘姓、邱姓清潔工死亡，砂石車徐姓駕駛腰、背鈍傷、四肢擦傷，生命徵象穩定，留院觀察；工程車徐姓駕駛胸痛、腹部鈍傷，四肢也有多處擦傷；遭波及的小貨車年約70歲徐姓駕駛身上擦挫傷，意識清楚。

公路總局二區處苗栗工務段長陳禎康受訪時指出，外包商1日前往西濱苑裡路段執行清掃作業，共有2車4人出動，通常車後會有工程車警戒，清潔時時應實際需求會下車清掃。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。