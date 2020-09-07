　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍內為搶預算拋「艦隊無用論」主張增岸置飛彈　打亂戰略優先順序

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼海軍艦隊指揮部推出全新形象影片。（圖／海軍艦指揮部提供）

▲海軍艦隊指揮部。（資料照／海軍艦指揮部提供）

政治中心／台北報導

海軍力推「震海計畫」，打造6艘4500噸巡防艦，但近期考量改招商，預計三年內完成第一艘原型艦建造。不過，近期軍方內部為爭搶預算，放出所謂「艦隊無用論」的說法，並主張增加岸置飛彈數量。

《ETtoday新聞雲》日前刊載中華經略國防知識協會研究員王志鵬的「灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思」一文。內容中，明確點出，近日有所謂好事者主張「以陸制海、以陸制空」，以及「艦隊無用論」等，主張以大量岸置飛彈，對對岸產生「嚇阻」能力與戰力反擊。

但是，王志鵬在文中也明確點出，海軍艦隊對於台灣具有極高的戰略價值，台灣並不是陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼；換言之，台灣在海上的作戰能力越強，能夠發揮的戰略影響力越大。

據了解，在軍事高層會議中，確實有如該文所述，拋出主張增加岸置飛彈的數量，殲滅敵軍於灘頭；不過，事實上此一主張與政府的戰略思維背道而馳，也打亂建軍戰略的優先順序。

據了解，如果如會議中部分人士的主張，以岸置飛彈為導向，那麼勢必影響海軍「震海計畫」預算。如此一來，影響的會是整體戰略方向，該項計畫也勢必面臨延宕。

其他人也看了這些新聞...

民調落後蔣萬安、陳時中　黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手
蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜慘剩2%僅贏1人
江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選

相關新聞...

 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長　拿下3都
支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

振興一下我們的美麗



►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
馬丁向前妻認了「公開離婚前已有新女友」：不喜歡隱瞞
獨／10米高瘋狗浪吞殺影片曝光！2波浪來沒人理..第3波捲上
「婆婆殺了我」苦命媳告別式曾改期　一看9/2網驚：是天赦日
他「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！倖存釣客還原經過：眼睜睜看11
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部擬修法：無傷亡小擦撞　可錄影紀錄後再移車

柯文哲稱美豬「最後是窮人買」　藍委：這句話接近未來的事實

美豬便宜窮人吃？　台灣人習慣吃台灣豬！蘇揆：公平競爭

軍內為搶預算拋「艦隊無用論」主張增岸置飛彈　打亂戰略優先順序

黨代表喊「故宮收入歸黨產」　陳玉珍嘆：國民黨應該拋下這一切

影／新北耶誕城打造迪士尼場景　觀旅局澄清：不可能把樂園搬來

故宮寶物歸國民黨？黨產會批「停止黨國不分」：國寶不是你的

不只故宮收入！陳麗旭為韓國瑜口出狂言：殺人放火照投他

影／佈局2024大選　國民黨中評委：徵召韓國瑜、朱立倫參選正副總統

開放美豬牛只是前菜？　蘇貞昌：台灣貿易立國要跟世界來往

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

內政部擬修法：無傷亡小擦撞　可錄影紀錄後再移車

柯文哲稱美豬「最後是窮人買」　藍委：這句話接近未來的事實

美豬便宜窮人吃？　台灣人習慣吃台灣豬！蘇揆：公平競爭

軍內為搶預算拋「艦隊無用論」主張增岸置飛彈　打亂戰略優先順序

黨代表喊「故宮收入歸黨產」　陳玉珍嘆：國民黨應該拋下這一切

影／新北耶誕城打造迪士尼場景　觀旅局澄清：不可能把樂園搬來

故宮寶物歸國民黨？黨產會批「停止黨國不分」：國寶不是你的

不只故宮收入！陳麗旭為韓國瑜口出狂言：殺人放火照投他

影／佈局2024大選　國民黨中評委：徵召韓國瑜、朱立倫參選正副總統

開放美豬牛只是前菜？　蘇貞昌：台灣貿易立國要跟世界來往

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

醋貓「媳婦臉爭寵」緊黏寶寶背後求抱抱！　媽嘆：1打2好累

理財周刊／白頭宮女　天寶遺事

北港20路口重點取締！警上街為交通大執法宣導...路口3字訣避災

大門、房門一開「就看到廁所」　衰運上身還影響財氣：守財不易

理財周刊／水循環前哨站　親子協作珍惜水資源

內政部擬修法：無傷亡小擦撞　可錄影紀錄後再移車

羅密歐與茱麗葉登月了　隨腕錶月相盈虧互望

市區老透天「屋齡55年↑」屋主大翻修！網曝2大錢坑：花下去很可觀

中職／雷艾斯本周確定上一軍　誰下二軍還未決定

政治熱門新聞

2022北市長　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

連勝文：相信年輕人會力挺九二共識

國民黨全代會80元便當　昔合菜一桌3千元

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜僅贏1人

「連撿槍都不會！」黨代表全代會開嗆：泱泱大黨被掐脖子

黃珊珊：國民黨服貿半分鐘　民進黨美豬連半秒都不必

國民黨中評委：韓國瑜、朱立倫組合參選2024總統

退休團體轟提高退撫基金提撥費率　文官：得了便宜還賣乖

陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

國民黨代表討故宮收入　吳佩蓉拿數據打臉

當年主播照瘋傳　盧秀燕：Oversize穿搭「雄趴」

藍營喊「收回故宮」　蘇貞昌：奇怪噎！

羅智強參戰2022　大輸陳時中19.8％

更多熱門

相關新聞

陸軍事專家解密新航母建造

陸軍事專家解密新航母建造

針對解放軍航母發展，中國海軍軍事學術研究所研究員李傑5日指出，未來第三艘乃至第四艘航母會不斷研發與建造，有別於前兩艘航母採用滑躍式甲板，第三艘航母可能採用彈射起飛裝置，第四艘在建造時，則可能在動力系統上做出重大變化。

灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思

灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思

美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大

美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大

中國大陸連發假軍情　國防部嗆：低劣手法

中國大陸連發假軍情　國防部嗆：低劣手法

影／海軍艦隊指揮部推「微電影」新片

影／海軍艦隊指揮部推「微電影」新片

關鍵字：

海軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

野生「零負評女神」現洲際棒球場

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面