軍內為搶預算拋「艦隊無用論」主張增岸置飛彈　打亂戰略優先順序

▲海軍艦隊指揮部。（資料照／海軍艦指揮部提供）



政治中心／台北報導

海軍力推「震海計畫」，打造6艘4500噸巡防艦，但近期考量改招商，預計三年內完成第一艘原型艦建造。不過，近期軍方內部為爭搶預算，放出所謂「艦隊無用論」的說法，並主張增加岸置飛彈數量。

《ETtoday新聞雲》日前刊載中華經略國防知識協會研究員王志鵬的「灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思」一文。內容中，明確點出，近日有所謂好事者主張「以陸制海、以陸制空」，以及「艦隊無用論」等，主張以大量岸置飛彈，對對岸產生「嚇阻」能力與戰力反擊。

但是，王志鵬在文中也明確點出，海軍艦隊對於台灣具有極高的戰略價值，台灣並不是陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼；換言之，台灣在海上的作戰能力越強，能夠發揮的戰略影響力越大。

據了解，在軍事高層會議中，確實有如該文所述，拋出主張增加岸置飛彈的數量，殲滅敵軍於灘頭；不過，事實上此一主張與政府的戰略思維背道而馳，也打亂建軍戰略的優先順序。

據了解，如果如會議中部分人士的主張，以岸置飛彈為導向，那麼勢必影響海軍「震海計畫」預算。如此一來，影響的會是整體戰略方向，該項計畫也勢必面臨延宕。

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