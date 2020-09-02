影／艦指部推出「微電影」：向國人保證24小時守護家園

記者陶本和／台北報導

9月3日「軍人節」將至，總統蔡英文2日依往例，以三軍統帥的身份出席「軍人節表揚大會」。而海軍艦隊指揮部則推出「微電影」等級的形象影片，向國人保證，「24小時，守護家園，海軍艦隊官兵一直都在！」

蔡英文上午出席「軍人節表揚大會」時表示，這四年多來，除了推動營舍改建、戰鬥加給，她也去過許多部隊，大如上千人的空軍六聯隊，或者小如南竿守備大隊步兵連步3排，大約30幾人的單位，都會去為他們勉勵加油。

蔡英文說，明天就是九三軍人節，她還記得，上個月國軍有拍攝一部短片，影片裡的家人在電話裡詢問，你有沒有想念我們。我們的官兵則回答，等我漢光結束，再好好回去陪你們，「我相信現場的國軍官兵，還有眷屬，一定都能感同身受。我們國軍官兵，常常因為任務需要，而錯失陪伴家人的時間。」

對於軍人節將至，海軍艦隊指揮部特別在「中華民國海軍艦隊」粉絲專頁推出九三軍人節形象影片，片頭即以「守護，不分晝夜」為題，強調艦隊官兵自從穿上軍服的那刻起，每分每秒，全神貫注迎接各項挑戰，無論在海上、空中、水下，都有官兵勤訓精練、戮力戰訓本務的身影。

艦指部表示，軍服是軍人榮譽的象徵，榮譽更是軍人的第二生命，國防部近幾年持續推動「穿軍服，我驕傲」相關活動，以實際的行動，讓國人感受到身為軍人的榮耀，而面對當前敵人的武力恫嚇，海軍艦隊官兵毫無畏懼、堅守崗位，面對任何來犯威脅將迎敵痛擊，「國家、責任、榮譽」是身為軍人的光榮使命，亦是無可取代之職責，他們要向所有國人同胞保證，「24小時，守護家園，海軍艦隊官兵一直都在！」

▼海軍艦隊指揮部推出全新形象影片。（圖／海軍艦指揮部提供）

