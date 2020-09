美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大　對台中程飛彈增至200枚

▲解放軍海軍南海軍演。(圖/視覺中國)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國五角大廈1日向國會提交2020年度《中國軍力報告》,當中指出中國海軍已超越美國,成為世界規模最大的海軍部隊,未來10年的核彈頭數量更將從現有的200枚翻倍。台海威脅方面,報告指出解放軍的年度軍事預算已是台灣的15倍,中程飛彈部署也將會增至200枚,因此有鑑於台海軍力失衡加重,美方應基於《台灣關係法》與6項保證,持續對台軍售。

《中國軍力報告》(2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)長達200頁,當中針對陸、海、空及防空系統等領域進行評估,並指出解放軍海軍艦艇數量已增至全球第一,規模達350艘,比美國的293艘要多出57艘。

報告接著指出,根據中國國家主席習近平2017年提出的目標,解放軍要在2049年結束以前,成為「世界級」的軍隊,而當前核彈頭現有數量約200枚,未來10年數量將翻倍,軍事實力在各個方面可能已接近,甚至超越美國。內容提及中國國防預算持續增加,2019年時已是台灣的15倍,且大部分發展的目標均是以武力統一台灣,而台灣方面意識到此一差距,致力於發展新概念與不對稱作戰能力。

▲解放軍閱兵展示東風-26(DF-26)中程彈道飛彈。(圖/路透社)

報告指出,中國部署在台海的海軍武器裝備,包括洲際彈道飛彈增10枚至100枚,中程導彈則會增至200枚;海軍部隊則是新增一艘航空母艦,達到2艘航母、1艘巡洋艦、7艘護衛艦的規模,海警部隊的船隻則從248艘增至255艘。

報告指出,解放軍可能採取「海空封鎖」、「有限軍力」或「強制選項」、「空中與飛彈攻擊」、入侵台灣4項行動路線。海空封鎖包括切斷台灣重要進口,迫使台灣屈服,並伴隨大規模飛彈攻擊與近海島嶼奪取;有限軍力與強制選項方面,中國可能採取有限度的軍事行動攻擊基礎設施或與各項公開、秘密活動結合,以引發恐慌並降低民眾對政府信心;空中與飛彈攻擊方面,中國可能飛彈攻擊空軍基地、雷達站等台灣空防系統,以削弱台灣防禦能力。

報告指出侵台方面,最被注意的是聯合島嶼登陸行動,突破或繞開海岸防禦,在台灣西岸南北兩端建造灘頭堡,運送人員與物資並發動攻擊。但報告也指出,大規模兩棲登陸作戰是最複雜、困難的軍事行動之一,入侵台灣的企圖還可能引來國際干預,加上軍力消耗與城市巷戰的複雜性。即使共軍成功登陸台灣,也會面臨重大政治與軍事風險。